von unserer Sportredaktion

FV Walbertsweiler-Rengetsweiler

Der Kader des FV hat sich stark verändert. Viele der älteren Leistungsträger wie Samuel Fischer, Fabian Roth oder Fabian Oßwald haben aufgehört oder müssen aus beruflichen Gründen kürzertreten. Dennis Hiller ist zum SV Denkingen gewechselt. Das Saisonziel der Linzgauer ist für den Trainer Daniel Schwager „ganz klar der Klassenerhalt.

FC Gutmadingen

Der FC Gutmadingen hat sich gut eingelebt in der Landesliga. Platz neun in der vergangenen Spielzeit bestätigt die gute Entwicklung der Elf von Steffen Breinlinger. Nun freut sich der Trainer des FCG auf eine 'starke Liga mit attraktiven Gegnern'.

SV Denkingen

Beim SV Denkingen herrscht große Vorfreude auf eine 'knüppelharte Saison'. Die Mannschaft der Linzgauer ist nach der vergangenen Saison zusammengeblieben, der Kader wurde durch drei Spieler ergänzt.

FC Neustadt

Die fünf Neuzugänge des FC Neustadt sind fast allesamt Rückkehrer, die in der Vergangenheit schon das Trikot des Vereins getragen haben. „Wir sind in der Breite sehr gut aufgestellt und können Ausfälle fast nahezu gleichwertig ersetzen“, sagt Trainer Sascha Waldvogel. Allerdings vermissen sie beim FC Neustadt die vielen Derbys.

SpVgg F.A.L.

Eine starke Spielzeit liegt hinter der Mannschaft von Trainer Florian Stemmer. Für den Vizemeister hat es nur knapp nicht zum Aufstieg gereicht – in der Aufstiegsrelegation scheiterten die Linzgauer. „Ich bin froh, dass wir keine Abgänge haben. Das zeigt, dass das Umfeld hier einfach passt“, betont Stemmer, der sich auf junge, hungrige Neuzugänge freut.

SC Gottmadingen-Bietingen

„Wenn wir einen ein bisschen breiteren Kader gehabt hätten, wäre vielleicht mehr drin gewesen“, sagt Trainer Marius Nitsch über den fünften Rang der vergangenen Saison. Die Mannschaft habe sich richtig gut entwickelt, daher ist die Vorfreude im Katzental auf die neue Saison groß.

Türkischer SV Singen

Der Bezirksliga-Meister vom Bodensee hat sich für die neue Spielzeit sowohl in der Breite als auch in der Spitze verstärkt. Mit 21 Feldspielern und zwei Torhütern geht es an das Projekt Landesliga. Alle weiteren Details zu den Singenern erfahren Sie hier.

FC Königsfeld

Der FC Königsfeld holte in der Bezirksliga Schwarzwald 86 von 96 möglichen Punkten und schoss dabei 123 Tore bei nur 23 Gegentreffern. Wie bei nahezu jedem Aufsteiger steht zunächst der Klassenerhalt als primäres Ziel im Vordergrund. „Wir wollen schnell in der neuen Liga ankommen und ebenso schnell möglichst viele Punkte einsammeln“, so Trainer Patrick Fossé. Mehr zur Zielsetzung des FC Königsfeld gibt es hier.

SG Dettingen-Dingelsdorf

In der Saison 21/22 zeigte die Formkurve der SG nach unten, ehe der ehemalige Oberligaspieler David D‘Incau Alexander May auf der Trainerbank ablöste. Trotz schwerem Restprogramm wurde der Klassenerhalt dann doch vorzeitig gesichert. Ein Dettinger Ziel für die kommende Saison ist es, mit Dynamik und Leichtigkeit auf den Platz zu gehen.

SC Konstanz-Wollmatingen

Die Aufstiegsmannschaft des SC Konstanz-Wollmatingen ist zusammengeblieben. Aber auch die Neuzugänge, teilweise mit Verbands- und Regionalligaerfahrung, können sich sehen lassen. „Mit Justin Krieg, Timo Werne und Michails Karvouniaris haben wir absolute Topspieler dazu gewinnen können. Sie werden vor allem unseren jungen Spielern mit ihrer Erfahrung helfen und auf ein neues Level anheben!“, erwartet Trainer Adel Grimm. Mehr dazu gibt es hier.