SV Geisingen – FV Walbertsweiler-Rengetsweiler (Samstag, 14.30 Uhr). – Die Lage ist – wieder einmal – ernst beim FV Walbertsweiler-Rengetsweiler. Schlusslicht, wie schon im Vorjahr. Damals war die Lage sogar noch aussichtsloser, doch mit einer beeindruckenden Rückrunde, reichlich Glück und der Hilfestellung durch den SC Konstanz-Wollmatingen, der mit seinem Aufstieg die Zahl der Absteiger reduzierte, schaffte man doch noch den Klassenerhalt.

Fußball „Es geht nicht um meine Person“ – Christian Jeske tritt beim FC Singen 04 zurück Das könnte Sie auch interessieren

Nun ist das Team von Spielertrainer Torsten Ruddies aktuell nicht ganz so abgeschlagen wie vor einem Jahr, könnte eventuell sogar zum Auftakt der Rückrunde die Rote Laterne im Falle eines Sieges an den SV Geisingen weiterreichen.

Die weiteren Spiele in der Landesliga SC Gottmadingen-Bietingen – VfR Stockach (Samstag, 14.30 Uhr). – Zur kritischen Tabellenregion hat der SC Gottmadingen-Bietingen ein solides Polster aufgebaut, um weiter oben mitzumischen, fehlt jedoch die Konstanz. Auf einem guten vierten Rang steht der VfR Stockach, doch acht Punkte aus den letzten sieben Spielen zeigen, dass im offensiv starken Team zuletzt nicht alles rund lief.

SG Dettingen-Dingelsdorf – FC Neustadt (Samstag, 14.30 Uhr). – Die Defensive steht stabil bei der SG, die Elf von Trainer David D‘Incau punktet konstant und hält sich so weiter in der Spitzengruppe der Liga, sodass man gegen die abstiegsgefährdeten Schwarzwälder favorisiert ist.

FC Radolfzell – ESV Südstern Singen (Samstag, 15.30 Uhr). – Zum Saisonauftakt ging man beim Aufeinandertreffen dieser Mannschaften von einem ersten Spitzenspiel aus, doch lediglich der Aufsteiger wurde seither den Erwartungen gerecht. Allerdings: Die letzten beiden Heimspiele konnten die Radolfzeller gewinnen. Imposanter jedoch die Bilanz des Aufsteigers, der zehn der letzten elf Spiele zumeist deutlich gewinnen konnte.

Türk.SV Singen – SV Denkingen (Sonntag, 14.30 Uhr). – Mit einer beachtlichen Serie von neun Siegen hat sich der Tük.SV Singen an die Tabellenspitze geschoben. Und das Beeindruckende: Acht der neun Spiele endeten ohne Gegentreffer. Die Gäste reisen mit der zweitschwächsten Offensive der Liga an, so dass sich eine klare Rollenverteilung ergibt und die Gastgeber mit einem eher defensiv agierenden Gegner rechnen müssen.

FC Königsfeld – Hegauer FV (Sonntag, 14.30 Uhr). – Mit drei Siegen in den letzten vier Spielen hat sich der Hegauer FV dichter an das Mittelfeld herangeschoben, für eine entspannte Winterpause braucht es jedoch noch weitere Punkte. Allerdings ist der FC Königsfeld ein schwer auszurechnender Gegner.

FC Öhningen-Gaienhofen – FC Gutmadingen (Sonntag, 14.30 Uhr). – Gut gekämpft, aber dann doch gegen den Mitaufsteiger aus Singen 1:3 verloren, hieß es zuletzt bei der Höri-Elf. Doch mit ähnlichem Einsatz könnte gegen den Gast von der Donau Zählbares drin sein.

SpVgg F.A.L. – FC Überlingen (Sonntag, 14.30 Uhr). – Zwei deutliche Heimsiege deuten so etwas wie eine Wende bei der SpVgg F.A.L. an. Der FC Überlingen hingegen sucht nach drei Niederlagen in Folge seine Form aus der Anfangsphase der Saison, sodass dieses Nachbarschaftsduell völlig offen erscheint.

In den vergangenen Wochen schien die Formkurve zu stimmen. Der FV erkämpfte sich gegen die SG Dettingen-Dingelsdorf und den FC Radolfzell je einen Punkt und siegte beim FC Königsfeld, sodass der Coach feststellen durfte: „Wir hatten in den vergangenen Wochen Ergebnisse, die den einen oder anderen sicher überrascht haben und wo wir gezeigt haben, dass wir punkten können. Dies hat uns Selbstvertrauen gegeben, und darauf bauen wir auf.“

Fußball Felix Fehrenbach gewinnt das SÜDKURIER-Tor des Monats Oktober – mit Video! Das könnte Sie auch interessieren

Doch dann gab es am vergangenen Wochenende die herbe 0:6-Klatsche gegen den Türk. SV Singen. Zweifelsfrei muss man als Schlusslicht beim aktuell recht souverän auftretenden Tabellenführer nicht zwingend punkten, aber sechs Gegentore sind heftig und könnten auf die Stimmung drücken.

Erst die eigenen Aufgaben erledigen

Ruddies verspricht jedoch vor dem Gastspiel beim Vorletzten an der Donau: „Das ist ein wichtiges Spiel, in dem wir die Chance haben, aus eigener Kraft den letzten Platz zu verlassen. Entsprechend motiviert und engagiert werden wir zu Werke gehen.“ Von einem Schlüsselspiel jedoch will er noch nicht reden: „Nach dieser Partie verbleiben noch 14 Spiele. Somit sind noch viele Punkte zu vergeben.“

Und auch sonst geht der Blick von Ruddies schon ein wenig über den anstehenden Spieltag hinaus, denn er hofft: „Mit Blick auf das neue Jahr können wir auf Rückkehrer hoffen, die bisher nicht zur Verfügung standen und die uns sicher nochmals verstärken.“ Doch bis dahin will man in den noch ausstehenden drei Spielen vor der Winterpause selbstverständlich weiter Punkte sammeln.

Fußball Eine Fair-Play-Geste, die viel mehr wert ist als ein Auswärtssieg Das könnte Sie auch interessieren

Denn Ruddies ist klar, dass es in der Saison 23/24 als Vorletzter nicht zum Klassenerhalt reichen wird. „Natürlich geht der Blick auch in die Verbandsliga. Allerdings müssen wir zuerst unsere Hausaufgaben erledigen und weiter punkten!“, so der Spielertrainer, der, wie schon zum Saisonauftakt, ein enges Spiel auf Augenhöhe erwartet.

Damals war das Spielglück dem FV hold, gelang in der Nachspielzeit der Treffer zum 2:2. Diesmal sollte es im Idealfall zum Siegtreffer reichen, zumal die Gastgeber nach sechs Niederlagen in Folge ihre Form suchen.