Fußball, Kreisliga B2: Ein frühes Tor würde dem Spiel guttun, heißt es im Fußball oft so schön. Manches Mal ist ein frühes Tor aber auch gut für das Gemüt. So geschehen beim jüngsten Nachholspiel der Reserve der FSG Zizenhausen/Hindelwangen/Hoppetenzell gegen den FC Bodman-Ludwigshafen II in der Kreisliga B2.

Direkt nach dem Anspiel lagen die Gastgeber vorn – und das ohne jede Gegenwehr. Was auf den ersten Blick nach Arbeitsverweigerung der FC-Defensive aussieht, war allerdings eine große Fair-Play-Geste.

Fußball Felix Fehrenbach gewinnt das SÜDKURIER-Tor des Monats Oktober – mit Video! Das könnte Sie auch interessieren

Da dieselbe Partie vor zwei Wochen wegen einer schweren Verletzung eines Spielers beim Stand von 1:0 abgebrochen wurde, wollte das Team aus Bodman-Ludwigshafen nicht, dass die Neuansetzung wieder bei Null beginnt.

„Trainer Uwe Heselschwerdt hat bei unserer Sitzung, in der wir das Wochenende vorbereiten, gefragt, ob es okay sei, wenn sie das machen. Die Mannschaft wollte das so“, sagt Pressesprecher Stefan Esser. Selbstverständlich sei niemand dagegen gewesen, sodass am Ende nicht die 1:2-Niederlage im Gedächtnis bleibt, sondern – so kurios das klingt – das großartige erste Gegentor.

Lange Unterbrechung nach Verletzung

Am 29. Oktober hatten sich die beiden Tabellennachbarn gegenübergestanden, als sich Marius Geiger in der 38. Minute beim Stand von 1:0 schwer verletzte. Das Spiel war lange unterbrochen, bis der Krankenwagen am Platz und der FC-Kicker versorgt war, der noch bis zum Sommer für Zizenhausen/Hindelwangen/Hoppetenzell aktiv gewesen war.

Nur verständlich, dass die Spieler nicht weitermachen wollten. „Es war sehr fair, dass die FSG dem Abbruch zugestimmt hatte. Sie hätten ja darauf bestehen können, weiterzuspielen oder die drei Punkte am Grünen Tisch zu bekommen“, sagt Stefan Esser.

Fußball „Es geht nicht um meine Person“ – Christian Jeske tritt beim FC Singen 04 zurück Das könnte Sie auch interessieren

Da sie das nicht taten, fand ein schlimmer Unfall ein versöhnliches Ende. „Eine tolle und keineswegs selbstverständliche Geste, daher vielen Dank und Hut ab für so viel Fair Play,“, schreibt die FGS in den sozialen Medien. Das geschenkte Tor durfte Manvir Schneider erzielen, der seinen letzten Einsatz für den Verein hatte.

Marius Geiger hat seine Operation gut überstanden und ist auf dem Weg der Besserung. Direkt nach der Verletzung hatten seine Mitspieler noch ein Schwarz-Weiß-Foto gepostet, auf dem sie sein rotes Trikot mit der Nummer 6 als Farbtupfer in die Höhe hielten.

Fair-Play-Trophäe wäre verdient

Am selben Tag schrieb FC Bodman-Ludwigshafen: „Heute Abend findet in Paris die Ballon-d‘Or-Verleihung statt und wir hätten da einen klaren Favoriten.“ Mit dem Zusatz: Tore Bezirksliga 23/24, Niclas Burmeister 8, Lionel Messi 0, Erling Haaland 0. Eindeutige Sache also.“

Auch wenn es für den FC-Stürmer hinter Weltmeister Messi knapp nicht gereicht hat, im Rennen um eine Fair-Play-Trophäe ist sein Verein jedenfalls ziemlich weit vorne mit dabei.