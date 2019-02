Wald vor 1 Stunde

Rälleköpf kämpfen mit Bürgermeister Werner Müller um Rathausschlüssel

Am Ende kapitulierte der Schultes: Die Rälleköpf holten sich am Donnerstag den Schlüssel zum Rathaus von Wald und übernahmen die Macht in der Gemeinde. Bürgermeister Werner Müller zeigte sich aber versöhnlich und traute dennoch die Narreneltern Susi Keller und Kajo Hübschle. Nach einem Narrenfrühstück zogen dann Musiker und Hästräger los, um die Schülerinnen der Klosterschule zu befreien sowie für Gaudi in Kindergarten und Seniorenzentrum zu sorgen.