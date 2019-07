von Gerd Feuerstein

Nun ist auch in der Heuberggemeinde der neue Gemeinderat offiziell in Amt und Würden. Im Beisein weniger Zuhörer verpflichtete Bürgermeister Maik Lehn das neue Gremium, dessen Zusammensetzung sich nach den Wahlen deutlich verändert hat, zudem sind nun auch mehr Frauen dabei. Gemeinsam wurde die Verpflichtungsformel gesprochen und schließlich auch die drei Ortsvorsteher von Frohnstetten, Glashütte und Storzingen durch den neuen Gemeinderat offiziell ins Amt gesetzt.

Stetten am kalten Markt Abschied von langjährigen Räten: Bürgermeister dankt scheidenden Gremiumsmitgliedern für ihr Engagement Das könnte Sie auch interessieren

Wahl der beiden Bürgermeisterstellvertreter

Zu den ersten Amtshandlungen des neuen Gemeindeparlaments gehörten die Wahl der beiden Bürgermeisterstellvertreter sowie die Bildung von beratenden Ausschüssen des Gemeinderats. Nachdem sich die Fraktionen im Vorfeld der Sitzung abgesprochen hatten, gingen die Wahlen jeweils offen und völlig problemlos über die Bühne. Als neue Stellvertreter stehen Bürgermeister Maik Lehn somit künftig Sandra Rupp für die Freien Wähler und Klaus-Dieter Halder von Seiten der CDU/ILS zur Seite. Sollten diese verhindert sein, so würden sie im Bedarfsfall von Daniel Sauter (FW) und Florian Dreher (ILS) vertreten.

Jeweils per Handschlag (im Bild Verena Merz) wurde das neue Gremium durch Bürgermeister Maik Lehn offiziell verpflichtet. Mit auf dem Foto sind (von links): Andrea Halder, Ralf Maier, Hilda Bartl und Johann Seßler. | Bild: Gerd Feuerstein

Nachdem sich die Fraktionen auch darauf geeinigt hatten, mit dem Technischen- und dem Verwaltungsausschuss zwei beratende Ausschüsse des Gemeinderats zu bilden, liefen auch diese Wahlen reibungslos ab. Ebenso wurden die Vertreter in den weiteren Gremien und Organen jeweils einstimmig nominiert. Desweiteren beschloss das neue Gremium, den bisherigen Sitzungsmodus beizubehalten, wonach Sitzungen des Rates und der beratenden Ausschüsse grundsätzlich montags um 19 Uhr stattfinden. Wie Bürgermeister Maik Lehn bekannt gab, haben die Freien Wähler Daniel Sauter als Fraktionssprecher benannt, während Lothar Löffler als Sprecher der gemeinsamen Fraktion von CDU und ILS fungiere.

Bürgermeister Maik Lehn (rechts) mit den drei wiedergewählten Ortsvorstehern (von links): Johann Seßler (Frohnstetten), Bruno Pozzi (Storzingen) und Alexandra Beer (Glashütte). | Bild: Gerd Feuerstein

Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit

Bereits davor hatte das Gemeindeoberhaupt den Neu- und Wiedergewählten zu ihrem Einzug in die Runde gratuliert und seiner Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit Ausdruck gegeben: „Ich wünsche Ihnen in Ihrem neuen Amt viel Freude und hoffe stets auf eine sachliche Diskussion sowie einen fairen Umgang miteinander und untereinander“, so der Bürgermeister. Er machte deutlich, dass in den kommenden Jahren wichtige und richtungsweisende Aufgaben und Herausforderungen anstünden. Ohne Prioritäten festlegen zu wollen, nannte er die Stichworte Bildung, Wohnraum, Mobilität, medizinische Grundversorgung, Kinderbetreuung, Natur- und Klimaschutz, Sicherheit vor Ort, Digitalisierung, Kommunale Selbstverwaltung, Bürgerbeteiligung, Ehrenamt, Sport, Vereine, Demografie, Inklusion und Integration und vieles mehr.

Stetten am kalten Markt So hat Stetten am kalten Markt gewählt: Alle Stimmen der Kandidaten für den Gemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

Kommunales Mandat kann wichtig und spannend sein

Wie Lehn ausführte, sollen diese Stichworte vor Augen führen, wie wichtig und spannend ein kommunales Mandat sein könne: „Das Mandat verpflichtet sie aber auch dazu uneigennützig und verantwortungsvoll mit diesem umzugehen“. Der Bürgermeister betonte, dass persönliche Interessen hinten anzustellen und das Allgemeinwohl im Blick zu behalten sei. Ebenso wies er das Gremium auf seine Verschwiegenheitspflichten hin und machte deutlich, dass die Mandatsträger künftig wohl einem erhöhten Druck ausgesetzt seien: „Nicht jede Entscheidung wird von allen akzeptiert werden“, sagte Lehn und hob hervor, dass die Mandatsträger stets „nach freiem Willen und eigener Überzeugung“ zu entscheiden hätten.