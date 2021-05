Seit dem vergangenen Wintersemester hat die Hochschule Albstadt-Sigmaringen einen neuen Studiengang im Angebot, informiert die Hochschule in einer Mitteilung. Werkstoff- und Prozesstechnik richtet sich an alle, die sich für neue Materialien und innovative Produkte interessieren. „Werkstoffe sind oft der Schlüssel zu Innovationen und ermöglichen Problemlösungen, die ohne das entsprechende Know-how nicht möglich wären“, sagt Prof. Dr. Jochen Rager. Es gibt kein Produkt, das ohne Werkstoffe auskommt. „Wer sich gerne im Bereich von der Grundlagenforschung bis zum fertigen Ergebnis bewegt, ist in diesem

Studiengang goldrichtig.“

Werkstofftechnologien ein wichtiges Zukunftsfeld

Die Bundesregierung hat Werkstofftechnologien im Rahmen ihrer Hightech-Strategie als wichtiges Zukunftsfeld benannt. Mit dem neuen Studiengang setze man daher in diesem Bereich ganz bewusst einen Schwerpunkt, sagt Jochen Rager. Die Berufsaussichten für Absolventen sind ebenso gut wie vielfältig: Werkstoffexperten werden in vielen Branchen dringend gesucht, entsprechend breit gefächert sind die Möglichkeiten und Berufswege nach dem Abschluss. „Sie können in der Automobil- und Luftfahrtindustrie, im Bereich der Verfahrenstechnik, in der Elektroindustrie, in der chemischen Industrie, in der Mikroelektronik, in der Medizin- und Umwelttechnik, im Bauwesen oder im Maschinenbau Fuß fassen.“ Eine breite Ausbildung ist durch die ausgewogene Mischung aus werkstoff- und ingenieurwissenschaftlichen Inhalten im Studienverlauf gegeben.

Sigmaringen Hochschule hat Technologien der Zukunft für die Textilindustrie im Fokus Das könnte Sie auch interessieren

„Natürlich lebt ein stark anwendungsbezogener Studiengang wie unserer von der Arbeit am Produkt, die unter normalen Umständen in kleinen Gruppen im Labor stattfindet“, sagt Jochen Rager vor dem Hintergrund von Corona. „Um unsere Studierenden keinem unnötigen Risiko auszusetzen, achten wir konsequent auf die Einhaltung der Hygieneregeln und weichen – wo möglich – auf Online-Formate aus.“

Kostenlose Informationen und Beratung möglich

Wer sich für den Studiengang interessiert, kann sich in einem Online-Webinar kostenlos informieren. Die Termine gibt es unter www.hs-albsig.de/wpt. Zusätzlich können Interessierte Beratungsgespräche vereinbaren.