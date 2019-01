In Berlin gehört sie schon zum Alltag, in einigen weiteren Bundesländern ist sie ebenfalls schon da. In Hessen und Bayern wollen die Freien Wähler sie einführen. In Baden-Württemberg macht sich die SPD für sie stark – die gebührenfreie Kita. Im Südwesten stößt die gewünschte Kostenfreiheit auf das Nein der grün-schwarzen Landesregierung. Dabei haben Befürworter und Gegner gute Argumente für ihre gegenteiligen Positionen zur Streichung der Elterngebühren.

Diese Diskussions- und Argumentationslage spiegelt sich auch im Landkreis Sigmaringen wider. Kleine Gemeinden sehen sich außerstande, den Wegfall der Elternbeiträge aus ihren Mitteln auszugleichen. Sie verlangen, dass im Fall der Einführung der kostenlosen Vorschule das Land die Elternbeiträge übernimmt. Zwei Beispiele für solche Kommunen sind die Gemeinde Leibertingen auf dem Heuberg und die Gemeinde Bingen bei Sigmaringen. Bingen ist bislang der einzige Träger eines kommunalen Kindergartens im Kreis, bei dem zumindest das letzte Kindergartenjahr für die Eltern nichts mehr kostet.

Den Jungen und Mädchen im evangelischen Kindergarten in Stetten a.k.M., wie hier (von links) Vivian, Kira, Elin, Maria, Ilijas, Leon, Xenia und Mara, macht die fröhliche Umgebung Spaß. Wer das bezahlt, interessiert sie noch nicht. | Bild: Hermann-Peter Steinmüller

Bürgermeister Jochen Fetzer rechnet vor: "Einschließlich der Kinderkrippe bekamen wir von den Eltern der Kinder von null bis fünf Jahren im vergangenen Jahr 87 000 Euro Gebühren. Durch das kostenlose letzte Kindergartenjahr mussten wir auf 20 000 Euro an Beiträgen verzichten." Dem stehe aber gegenüber, dass die Rathauskasse für die Kinderbetreuung im gleichen Jahr ein Defizit von insgesamt 580 000 Euro zu tragen hatte.

Layla Walk, Erzieherin und betroffene Mutter, Sauldorf-Rast: „Bei Kindern sollte nicht gespart werden. Um soziales Ungleichgewicht abzufedern, bin ich für einen einkommensabhängigen Kindergartenbeitrag.“ | Bild: privat

Der Rathauschef erklärt: "Das ist der Betrag, den wir nach Abzug der staatlichen Zuschüsse und der Elternbeiträge selbst stemmen müssen." Daraus resultiert für das Gemeindeoberhaupt die Erkenntnis: "Einen generell kostenlosen Kindergarten können wir nicht bezahlen." Auch im letzten Kindergartenjahr müssen zusätzliche Leistungen wie Mittagessen oder die Nutzung verlängerter Öffnungszeiten von den Eltern bezahlt werden.

Ähnlich argumentiert sein Leibertinger Kollege Armin Reitze. Seit einigen Jahren hat Leibertingen die bislang katholischen Kindergärten in Leibertingen und Kreenheinstetten in die kommunale Trägerschaft übernommen. Das Kinderhaus in Thalheim war schon immer kommunal. Wenn das Land meine, die Kindergärten sollten kostenlos sein, dann solle Stuttgart für die ausfallenden Elternbeiträge geradestehen.

Stephan Spillecke, betroffener Vater, Stetten a.k.M.: „Die Kitagebühren belasten die Familien bis weit in die Mittelschicht hinein.“ | Bild: Hermann-Peter Steinmüller

Reitze betont: "Die Elternbeiträge decken nur zehn bis 13 Prozent der entstehenden Kosten." Die Beiträge für die Drei- bis Sechsjährigen summierten sich in der Drei-Dörfer-Gemeinde im vergangenen Jahr auf 80 000 Euro. Wie sein Kollege aus Bingen verweist der Leibertinger Bürgermeister auf das ohnehin von der Gemeinde auszugleichende Kindergarten-Defizit. "Das waren im Jahr 2017 350 000 Euro. Für 2018 erwarten wir einen Abmangel von 550 000 Euro", sagt Reitze.

Jochen Fetzer, Bürgermeister, Bingen (Hohenzollern): „Auch im kostenlosen letzten Kindergartenjahr müssen die Eltern alles bezahlen, was über die Regelversorgung hinausgeht.“ | Bild: Reiner Löbe

Selbst Mitarbeiter von Kindergärten beurteilt die Kostenfreiheit in der Vorschule unterschiedlich. Nicole Kiesinger leitet den evangelischen Kindergarten in Stetten am kalten Markt. Im SÜDKURIER-Gespräch setzt sie sich für den kostenlosen Kindergarten ein. Ihrer Meinung nach sollte die Vorschule ohnehin vom dritten Lebensjahr an zur Pflicht für alle Jungen und Mädchen werden: "Dann wäre die Kostenfrage für die Eltern gelöst." Zumindest aber sollte das letzte Kindergartenjahr zur Pflicht werden.

Etwas differenzierter sieht Alfio Tomaselli diese Frage. Er ist Chef im katholischen Kindergarten im Stettener Ortsteil Frohnstetten und gleichzeitig Mitglied des Stettener Gemeinderats. Er verstehe das Anliegen der Eltern, versichert der Erzieher. Aber gleichzeitig würde der Wegfall der Gebühren viele Schwierigkeiten mit sich bringen.

Sigrid Weißhaupt, Schulleiterin, Meßkirch: „Ich finde die Idee des kostenfreien Kindergartens prinzipiell gut. Wichtiger fände ich aber die Qualitätssicherung im Kita-Bereich.“ | Bild: Hermann-Peter Steinmüller

An den katholischen und evangelischen Vorschuleinrichtungen in Stetten a.k.M. trägt die Gemeinde rund 80 Prozent der Kosten. Trotzdem müssten die Kirchen bei der Frage nach der kostenneutralen Vorschulerziehung natürlich ein Mitspracherecht haben, betont Tomaselli. Eine Übernahme der drei Einrichtungen in die völlige Trägerschaft der Kommune lehne er ab.

Mangel an Fachkräften

Ohnehin sieht der Frohnstettener das Hauptproblem aktuell im Mangel an Fachkräften und deren, aus seiner Sicht, unzureichenden Bezahlung. "Wir bilden zwar intensiv aus", so der Kindergartenleiter, "aber viele der Ausgebildeten machen danach mit dem Studium weiter und fallen für den Kindergartenbetrieb weg."

Klaus Burger, Landtagsabgeordneter, Sigmaringen: „Landesweit fehlen 3000 Erziehungsfachkräfte. Deren Ausbildung und Einstellung muss Priorität haben.“ | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Christine und Stephan Spillecke aus Stetten a.k.M. sind in Sachen Kindergarten engagierte Eltern. Gleichzeitig gehört Stephan Spillecke zur Trägerorganisation des evangelischen Kindergartens und Christine Spillecke kann auf 17 Jahre Berufserfahrung als Erzieherin verweisen. Beide setzten sich für die Kostenfreiheit im Vorschulbereich ein.

Alfio Tomaselli, Kindergartenleiter, Stetten-Frohnstetten: „Gerade bei den Kindergärten in privater oder kirchlicher Trägerschaft würde der Gebührenwegfall Schwierigkeiten machen.“ | Bild: privat

Die hohen Gebühren belasteten die Familien bis weit in die Mittelschicht hinein, sagt Stephan Spillecke. Christine Spillecke formuliert einen anderen Akzent: "Kindergärten, die kein Geld kosten, sind ein klares Zeichen eines Landes, dass die Kita ein Teil der Bildungsbiografie ist. In der Schule erheben wir ja auch keine Gebühren."

Isabell Siber, zweifache Vorschulkindermutter, Schwenningen: „Jedes Kind sollte das Recht auf eine kostenlose Betreuung haben.“ | Bild: privat