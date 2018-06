Der Richter des Amtsgerichts Hechingen setzte damit einen schon bestehenden Haftbefehl gegen den 22-jährigen Mann in Kraft, teilten die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Der Tatverdächtige hatte bei seiner vorläufigen Festnahme am Mittwochabend im Sigmaringer Prinzengarten eine Polizeibeamtin leicht verletzt, nachdem er zuvor betrunken in eine handfeste Auseinandersetzung mit anderen Flüchtlingen verwickelt war. Er muss sich nun wegen der im Haftbefehl angeschuldigten gewerbsmäßigen Diebstähle sowie wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Widerstand sowie eines tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein