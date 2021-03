von Sk

Wegen eines rücksichtslosen Überholmanövers auf der Bundesstraße 313 zwischen Krumbach und Schwackenreute ist am Donnerstag ein Autofahrer verletzt worden. Gegen 10 Uhr überholte nach Polizeiangaben eine 82 Jahre alte Ford-Fahrerin auf ihrem Weg in Richtung Stockach kurz nach der Abfahrt Boll einen Transporter samt Anhänger. Dabei achtete sie nicht auf den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende 26-jährige BMW-Fahrerin musste eine Vollbremsung machen und ausweichen, um eine Frontalkollision mit dem Wagen der 82-Jährigen zu verhindern. Ein dahinter fahrender Smart-Fahrer leitete ebenfalls eine Vollbremsung ein, konnte aber ein Auffahren auf den BMW vor ihm nicht mehr verhindern. Wegen den Verletzungen, die sich der 25-Jährige durch die Kollision zuzog, musst er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Smart und dem BMW entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von mehr als 10 000 Euro. Die beiden Autos mussten nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden.