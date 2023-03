Am Mittwoch legten die Beschäftigten der Firma Mall + Herlan GmbH in Neuhausen ob Eck erneut ihre Arbeit nieder. Es ist der vierte Streik innerhalb kurzer Zeit. Da bisher noch keine Einigung in Sicht ist, legten die Mitarbeiter bei ihrem vierten Warnstreik die Arbeit für zweieinhalb Stunden nieder, teilt die IG Metall Albstadt in einer Pressemitteilung mit. Carolin Niederauer, Gewerkschaftssekretärin der IG Metall Albstadt, organisierte den Warnstreik und betonte, dass sich trotz stürmischem Wetter am Mittwoch erneut die große Mehrheit der Beschäftigten der Firma Mall + Herlan GmbH am Warnstreik mit großer Motivation beteiligt haben.

Druck auf das Unternehmen wächst

In den Verhandlungen um die Entgelterhöhung fordern die Beschäftigten eine prozentuale Steigerung ihrer Löhne und Gehälter für das Jahr 2023, so die IG Metall. Der Arbeitgeber habe bisher kein akzeptables Angebot vorgelegt. „Die Kolleginnen und Kollegen sind zu allem bereit“, kündigt Gewerkschaftssekretärin Carolin Niederauer weitere Aktionen in Neuhausen ob Eck an. Die bisherigen Verhandlungen seien noch nicht zielführend für die Beschäftigten gewesen. Wie Niederauer mitteilt, wachse der Druck auf die Geschäftsführung mit jeder weiteren Aktion.

Das Unternehmen Mall + Herlan im Gewerbepark Take-Off stellt Aerosoldosen, Aluminiumflaschen, Aluminiumdosen- und Rohre sowie industrielle Teile her. Darunter auch Tuben für namhafte Hersteller im Lebensmittelbereich, die in allen Supermärkten zu finden sind sowie für Cremes und andere Hygieneartikel. Die Mall + Herlan GmbH ist Weltmarktführer im Bereich der Herstellung von Verpackungsmaschinen für einteilige Metallverpackungen. Das Unternehmen ist Teil der weltweit tätigen Schweizer Wifag-Polytype Gruppe mit Niederlassungen in der Schweiz, Deutschland, Italien, USA und Thailand. Zu dieser Gruppe gehört die ebenfalls in Neuhausen ansässige Schwesternfirma der Hall + Merlan Gmbh, die Firma Xtracan. Erst im vergangenen Jahr wurde die Monoblock-Stahldosenproduktion gestartet, bei der bis zu 180 000 Stahldosen täglich hergestellt werden können.