Das Start-Up-Unternehmen Xtracan hat seine Produktion von neuartigen, in Europa einzigartigen Monoblock-Stahldosen im Take-off-Gewerbepark in Neuhausen aufgenommen. Landrat Stefan Bär und Neuhausens Bürgermeisterin Marina Jung nahmen an der Inbetriebnahme der neuen Produktionsstätte teil, wie das Tuttlinger Landratsamt mitteilt.

2000 Quadratmeter große Halle

Bevor das rote Band zum Start durchschnitten wurde, gewährte Jörg Haeske, Standortleiter der Fima Mall + Herlan GmbH Betriebsstätte Neuhausen, dem Landrat und der Bürgermeisterin einen Einblick in die Produktionslinie. Auf insgesamt rund einem Kilometer Transportkettenlänge wird hier in einer ungefähr 2000 Quadratmeter großen Halle vom Ausstanzen über das Formen, Waschen und Lackieren bis hin zum Verpacken der gesamte Produktionsprozess der Stahldosen abgebildet.

Meßkirch Medi-G startet Produktion im Neubau in Meßkirch Das könnte Sie auch interessieren

Vorteile gegenüber dreiteiligen Dosen

Das Besondere und Einzigartige an dieser Stahldosenproduktion der Firma Xtracan, einer Schwester der Mall + Herlan GmbH und ebenfalls zugehörig zur WIFAG-Polytype Group (Fribourg, Schweiz), ist das Fertigen der Dose aus nur einem Stück Stahl. „Damit verbunden sind zahlreiche Vorteile“, erläutert Haeske. „Zum einen kann die Produktion der Stahldose inklusive des Bedruckens in einem Produktionsprozess erfolgen, zum anderen ist die Nachhaltigkeit gegenüber Monoblock-Aluminiumdosen besser. Optik und Größe der Stahldose können individuell an die Kundenbedürfnisse angepasst werden. Nicht zuletzt verhindert die Fertigung aus einem Stück Stahl gegenüber den bekannten dreiteiligen Stahldosen Naht- bzw. Bördellstellen und damit potenzielle Undichtigkeiten wie auch Roststellen. Darüber hinaus ergibt sich eine ansprechendere Optik bei gleichzeitig neuen technischen Möglichkeiten bei höheren Drücken in den Dosen.“

Bereitschaft zur Investition ohne Kundenauftrag

Für die neue Anlage wurden rund 12 Millionen Euro investiert. Die Anlage kann täglich bis zu 180 000 Stahldosen herstellen. Stefan Mairiedl, Geschäftsführer der Xtracan GmbH, bedankte sich beim Verwaltungsrat der WIFAGPolytype Holding AG „für die Weitsicht und das Vertrauen, in Coronazeiten und noch ohne einen einzigen Kundenauftrag vorliegen zu haben, diese Investition zu tätigen“. Das Produkt soll im kommenden Jahr auf den Markt gebracht werden.

Landrat will möglichst firmenfreundliches Klima schaffen

Landrat Stefan Bär meinte erfreut: „Ich bin immer wieder erstaunt, welche Vielfalt in den Unternehmen unseres Landkreises steckt und wie viele innovative Produkte hier entstehen. Als Landkreis freuen wir uns über die Innovationsfreude der hier ansässigen Firmen und versuchen im Gegenzug, ein möglichst firmenfreundliches Klima zu schaffen.“ Er werde künftig Dosen mit anderen Augen betrachten.