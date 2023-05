Am Pfingstmontag, 29. Mai, findet wieder in ganz Deutschland der Deutsche Mühlentag statt. Daher stehen auch im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck die Mühlen im Mittelpunkt: Ab 11 Uhr können die über 250 Jahre alte Hausmühle des Hochbronner Hofs bei St. Georgen-Peterzell im Schwarzwald, der Göpel am Bärbele-Haus sowie die wasserradbetriebene Hochgangsäge aus Unterkirnach bestaunt werden. Am Deutschen Mühlentag zeigt sie wieder einmal, was sie kann. Außerdem erweckt Märchenerzählerin Sigrid Maute alte Mühlenmärchen zum Leben.

Das ist in den Pfingstferien geboten

Wer es handfest und feurig mag, der macht mit beim Kurs Schmieden für Kinder „Feuer und Flamme“ am Mittwoch, 31. Mai, zwischen 10 und 17 Uhr. Es werden einfache Dinge aus Eisen geschmiedet, natürlich bei der historischen Dorfschmiede im Freilichtmuseum. Die Teilnahme ist ab 8 Jahren ohne Anmeldung möglich. Robuste Kleidung ist erforderlich.

Führung für Familien

Am Freitag, 2. Juni, findet um 15 Uhr eine Führung für Familien statt, in der vor allem Kinder das Museum neu entdecken können. Es gibt Informationen über Tiere, Handwerke und spannende Einblicke in das Alltagsleben von früher. Zusätzlich zum Eintritt fällt eine Gebühr von 1,80 Euro pro Person an. Eine vorige Anmeldung ist erforderlich. Um die Ernährung früher geht es bei der Führung „Hopfen und Schmalz“ am Sonntag, 4. Juni, um 10.30 Uhr. Die Besucher erfahren beispielsweise, wie das Leben ohne Kühlschrank und ohne fließendes Wasser war. Besichtigt werden die Küchen, Keller und Lagerräume der Gebäude. Die Gebühr beträgt zusätzlich zum Eintritt 3,50 pro Person. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Kunstwerke aus Weidenruten

Winden, Drehen, Biegen – mit viel Fingerspitzengefühl entstehen am Mittwoch, 7. Juni, von 14:00 bis 17:00 Uhr, aus dünnen Weidenruten kleine Kunstwerke. Im Kurs „Flechtwerk – Korbflechten für Kinder“ werden gemeinsam mit Korbflechterin Susanne Hafner.