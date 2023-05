Die Gesamtgemeinde Neuhausen ob Eck feierte am Wochenende das Jubiläum ihres 50-jährigen Bestehens. Am Samstag gab es einen Festabend für geladene Gäste in der Homburghalle zu dem Zusammenschluss der drei Ortsteile Neuhausen, Schwandorf und Worndorf, wie bereits berichtet. Am Sonntag waren alle Einwohner beim Familientag zum Feiern eingeladen. Für die Einwohner gab es verschiedene Angeboten von Führungen, Besichtigungen, Rad- und Wandertouren bis hin zu einem Familienfest. Die Angebote wurden gut angenommen.

So gab es kurze Wegstrecken von der Homburghalle zum Kehlhof mit einer Besichtigung des landwirtschaftlichen Betriebes der Familie Schaz oder eine Radtour durch den Gewerbepark Take-off mit vielen Informationen. Eine längere Radtour von 39 Kilometern ging rund um die Gemarkung. Geführte Wanderungen mit Ausgangspunkten in den Ortsteilen Neuhausen, Worndorf und Schwandorf waren im Angebot.

Ortsvorsteher Günter Binder führte eine große Wandergruppe von 50 Teilnehmern von Schwandorf durch den Schindelwald, vorbei an der Schindelwaldhütte, dem Hochmoor „Wilde“ zum Naturdenkmal „Wasserfall“ und zu den „Drei Kreuzen“. Ortsvorsteherin Nicole Weikart begleitete die Wandergruppe aus Worndorf durch das Hofgut Tannenbrunn zum vereinbarten Treffpunkt am Landesgrenzweg. Nach einem Erfrischungstrunk ging die letzte Wegstrecke der schweißtreibenden Wanderung von elf Kilometern durch das Dinkeltal.

Das Ziel für alle Teilnehmer, ob Radler oder Wanderer, war die Homburghalle. Hier wurde bereits ab 12 Uhr das Fest für die Familien mit Livemusik von der Band Wolfram & Sohn und Bewirtung durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Neuhausen gefeiert. Der Nachmittag gehörte den Kindern mit Hüpfburg, Zaubershow und Kinderkarussell. In den kommenden Monaten werden noch weitere Veranstaltungen zum Jubiläum der Gesamtgemeinde stattfinden.