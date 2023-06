Ein unbeschreibliches Erlebnis für die Mitwirkenden mit einem über Tage anhaltenden Echo, das war der Auftritt des Brass-Orchesters zur Eröffnung des 22. Southside-Festivals in Neuhausen ob Eck. Mit frenetischem Jubel haben die ersten 5000 Festivalbesucher 80 Musiker der drei Musikvereine Neuhausen, Schwandorf und Worndorf empfangen. Eine volle Stunde gehörte ihnen die große Bühne zusammen mit den Sängerinnen Eva-Maria Sulzmann und Martina Schlegel und Sänger Berthold Stahl. Dirigent Burghard Burger hat in kurzer Zeit aus den Aktiven der drei Kapellen ein Orchester geformt, das alle Erwartungen übertraf.

Southside 2023 Die Highlights vom Southside-Festival 2023 Das könnte Sie auch interessieren

Unvergesslicher Auftritt auf großer Bühne

Lampenfieber und Gänsehaut-Feeling erlebten die Akteure vor und während des großen Auftritts. Bürgermeisterin Marina Jung begrüßte die Musikfans „Habt viel Freude“ und bedankte sich beim Veranstalter FKP Scorpio, dass dieser Auftritt möglich wurde. Der Dirigent hatte eine Auswahl an Stücken aus Rock und Pop zusammengestellt, das die Zuhörer in Ekstase versetzte. Bereichert durch Gesangseinlagen und der zusätzlichen Animation durch Eva-Maria Sulzmann, war das Publikum nicht mehr zu halten. Überschwänglich war die Begeisterung, die sich mehr und mehr steigerte und in einer lautstark geforderten Zugabe endete. Der „Böhmische Traum“ – aus 80 Instrumenten, von 80 Musikern im Alter von 15 bis 69 Jahren intoniert, war der krönende Abschluss eines unvergesslichen Auftritts.

Frontsänger Berthold Stahl (Foto) wie auch die Sängerinnen Eva-Maria Sulzmann und Martina Schlegel wurde frenetisch gefeiert.

Traum ist in Erfüllung gegangen

Für die Beteiligten ging ein Traum in Erfüllung, auf großer Bühne vor unzähligen Musikfans zu spielen. Die „Vogelwiese“ als zweite Zugabe war dann wirklich das Ende des einstündigen Non-Stopp-Auftritts, der bis ins kleinste Detail organisiert war. Die Mühen und Strapazen haben sich gelohnt. Voll des Lobes war Burghard Burger über den gelungenen ersten Auftritt des Orchesters in dieser Formation. Namhafte Bands folgten am Wochenende während der 22. Auflage des Southside-Festivals, zu dem 60.000 Besucher kamen und bei bestem Wetter feierten.