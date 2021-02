von Sk

Zeugen sucht die Polizei zu einem Lkw-Fahrer der vermutlich in der Nacht zum Dienstag auf der Bundesstraße 311 zwischen Meßkirch und Menningen einen Reifenmantel verloren hat und anschließend davonfuhr ohne sich um die Bergung des Reifenteils zu kümmern. Ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer, der gegen 5.30 Uhr in Richtung Menningen unterwegs war, übersah aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse den Reifenmantel, der mitten auf der Straße lag. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Mann nicht mehr rechtzeitig ausweichen und überfuhr den Reifen. Dadurch entstand an dessen Auto ein Schaden von rund 1000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise zum Unfallverursacher.