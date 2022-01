von Sk

Geflüchtet ist ein Autofahrer, der am Samstagabend auf der Bundesstraße zwischen Göggingen und Meßkirch einen Unfall verursacht hat. Der flüchtige Autofahrer bog laut Polizeiangaben gegen 18.45 Uhr von der Kreisstraße aus Richtung Ringgenbach kommen nach links auf die B 311 ein und nahm dabei einem VW-Fahrer die Vorfahrt. Dieser konnte eine Kollision nur durch eine Vollbremsung verhindern, schleuderte dabei aber von der Straße. An seinem Wagen entstand dabei ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Nach dem unfallursächlichen Fahrer, der seine Fahrt indes fortsetzte, sucht jetzt die Polizei. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0 75 71/10 40 erbeten.