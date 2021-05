von Sk

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 45-jähriger Autofahrer rechnen, der am Sonntagabend im Bereich Meßkirch mit seinem Auto unterwegs war. Den Beamten der Verkehrspolizei Sigmaringen war der Mann aufgefallen, als er die Geschwindigkeitsmessstelle auf der Bundesstraße 311 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durchfuhr. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf und forderten ihn bei Leitishofen zum Anhalten auf. Daraufhin fuhr der Mann über den Parkplatz einer Gaststätte in einen Hinterhof. Als der 45-Jährige dort nicht mehr weiterkam, flüchtete er zu Fuß und konnte kurze Zeit später in einem angrenzenden Schopf, wo er sich vor den Polizisten versteckt hatte, vorläufig festgenommen werden. Wie die Ermittlungen ergaben, war er nicht nur deutlich zu schnell, sondern auch illegal mit einem Auto unterwegs. Neben dem Geschwindigkeitsverstoß muss er sich auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten, teilt die Polizei mit.