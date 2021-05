von Sk

In der Nacht von Pfingstsonntag zum Montag befand sich gegen Mitternacht ein 14-jähriger auf dem Weg nach Hause. Im Bereich der Heinrich-Heine-Straße / Feuerbachstraße wurde er von einer offensichtlich betrunkenen, erwachsenen männlichen Person in nicht verständlicher Sprache angesprochen, beleidigt und mittels Pfefferspray attackiert, teilt die Polizei mit. Aufgrund der lauten Schreie und des massiven Hustens des 14-Jährigen, entfernte sich der unbekannte Tatverdächtige und lief die Feuerbachstraße entlang. Was die Person von ihrem Opfer wollte, konnte bislang nicht in Erfahrung gebracht werden. Die Person wird wie folgt beschrieben etwa 180 Zentimeter, kräftige Statur, schwarze Jacke und Kapuze. Die Polizei in Sigmaringen bittet um Hinweise unter Telefon 07571/1040.