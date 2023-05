Bei der Hauptversammlung des Skiclubs Meßkirch im Langenharter Gemeindesaal wurde trotz nicht optimalen Schneeverhältnissen auf eine erfolgreiche Skisaison 2022/2023 zurückgeblickt, wie der Skiclub mitteilt. Nachdem Wilfried Schmon, Vorsitzender des SC Meßkirch, die Versammlung eröffnete, berichteten die einzelnen Mitglieder des Vorstands über Veranstaltungen und Tätigkeiten des vergangenen Vereinsjahrs. Zusätzlich wurden Ehrungen für zehn, 25 und 40 Jahre Mitgliedschaft im Verein vorgenommen.

Als Höhepunkt des Abends informierte Wilfried Schmon über das aktuell umfangreichste Projekt des Vereins. Denn nach nunmehr 29 Jahren wird es keine weiteren Veranstaltungen mehr auf der Hütte in Mellau geben. Doch eine neue Unterkunft für Kinder- und Jugendskikurse und für die Vermietung an Vereinsmitglieder konnte nach längerem Suchen in Bezau (Bregenzerwald) gefunden werden. Das Haus liege am Ortsrand und doch sehr zentral, wie es in der Mitteilung des Skiclubs heißt. Der Busbahnhof, Einkaufsmöglichkeiten und Geschäfte im Ort seien nur rund 200 Meter entfernt und deshalb sehr gut zu Fuß erreichbar. Fahrrad- und Wanderwege führten direkt am Haus vorbei. Aktuell wird die Unterkunft in Eigenleistung durch Mitglieder des Vorstandes und Vereinsmitglieder umgebaut und renoviert, damit die Ferienunterkunft ab dem 1. Juli möglichst viele Erwartungen erfüllen könne.

Nach diesen Neuigkeiten wurde die Mitglieder des zuvor entlasteten Vorstandes einstimmig wiedergewählt und können somit weiterhin die aktuell geplanten Ziele verfolgen. Zum Abschluss der Versammlung stellten sich noch die Mitglieder des Ski-Teams des SC Meßkirch vor, welches aktuell aus 21 potenziellen Nachwuchs-Skilehrkräften besteht. Womit einer zuversichtlichen Zukunft des Vereins nichts im Wege stehe.