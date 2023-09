Nach Angaben des Regierungspräsidiums (RP) Tübingen wird die L196 bis voraussichtlich Freitag, 10. November, gesperrt bleiben, da die Fahrbahn saniert wird. Auf einer Länge von rund 6,9 Kilometern soll der schadhafte Belag der Fahrbahn erneuert werden, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Arbeiten dauern bis Mitte November

Saniert wird ab der Kreuzung L196 – Graf-Eberhard-Straße – Ziegelhofweg in der Ortsdurchfahrt von Rohrdorf bis circa 150 Meter vor der Einmündung L196 – Kreisstraße 8217 in Kreenheinstetten. Günstige Witterungsbedingungen vorausgesetzt, sollen die Arbeiten bis voraussichtlich Freitag, 10. November, abgeschlossen sein, wie das RP mitteilt.

Der Straßenaufbau weise in der Deckschicht Risse und Flickstellen auf. Deshalb soll größtenteils lediglich die Deckschicht saniert werden. In der Ortsdurchfahrt Rohrdorf ist zusätzlich, unter anderem aufgrund von Leitungsarbeiten der Versorgungsträger, eine tiefergehende Erneuerung der Asphaltschichten vorgesehen.

So wird der Verkehr umgeleitet

Der Verkehr wird in beiden Richtungen von Rohrdorf über die B313 und dann folgend über den Meßkircher Ortsteil Langenhart in Richtung Kreenheinstetten umgeleitet. Der Verkehr von Leibertingen in Richtung Meßkirch/Sigmaringen wird zuerst über die K8216 nach Kreenheinstetten umgeleitet und dann über die oben genannte Umleitung geführt. Dies gilt analog für die Gegenrichtung. Der Radverkehr von Rohrdorf nach Kreenheinstetten wird entlang der oben genannten Umleitungsstrecke in beide Richtungen umgeleitet. Die Kosten der Sanierung belaufen sich nach Angaben des RP auf rund 1,4 Millionen Euro.