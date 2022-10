Beim Abbiegen von der Fred-Hahn-Straße auf die B 313 in Richtung Sigmaringen hat die Fahrerin eines Ford am Donnerstag gegen 11 Uhr einen Unfall verursacht. Eine 65-jährige Autofahrerin übersah beim Abbiegen einen 63-jährigen Ford-Fahrer, der von Sigmaringen kommend in Fahrtrichtung Meßkirch unterwegs war, heißt es im Bericht der Polizei In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford über die Gegenfahrbahn geschleudert. Während die Unfallbeteiligten unverletzt blieben, entstand an ihren Fahrzeugen ein Gesamtschaden von etwa 12000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt.