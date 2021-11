Unter Vorhalt einer vermeintlichen Schusswaffe betrat am Dienstag, gegen 20 Uhr, ein bislang unbekannter Mann ein Wettbüro in der Jahnstraße in Meßkirch und forderte von einem Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Mitarbeiter nach Polizeiangaben auf die Forderung nicht einging und sich zur Wehr setzte, flüchtete der Täter ohne Beute.

Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenfahrzeugen blieben zunächst ohne Erfolg. Der Unbekannte ist etwa 160 bis 170 Zentimeter groß und war zur Tatzeit mit einer weißen Hose sowie einem schwarzen oder grauen Oberteil bekleidet, so die Polizei.

Das Kriminalkommissariat Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung aufgenommen und nimmt Hinweise möglicher Zeugen unter der Telefonnummer 0 75 71/1 04-0 entgegen.