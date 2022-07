von Julia Lutz

„Sie leisten einen wichtigen Dienst für die Gesellschaft“, lobte Bürgermeister Arne Zwick in der jüngsten Gemeinderatssitzung öffentlich 23 Blutspender im Schlosssaal in Meßkirch. Er freue sich, dass er nach den beiden Pandemiejahren mal wieder „die schöne Aufgabe“ habe, Menschen zu ehren. „Sie tun Gutes damit und werden deshalb öffentlich in diesem Rahmen geehrt“, sagte Zwick. Gerade in der bevorstehenden Urlaubszeit, so Zwick, sei das Blutspenden besonders wichtig, denn aufgrund von Reisen fehlt es an freiwilligen Spendern. Neben Unfallopfern würden auch Menschen mit Krankheiten regelmäßig Blut benötigen.

Rotes Kreuz kann viele Menschen ehren

Für 100 Mal Blutspenden wurde Gabriele Sackmann geehrt. „Sie ist selbst aktive Helferin bei den Blutspendeterminen in der Meßkircher Stadthalle und engagiertes Mitglied im Roten Kreuz“, lobte DRK-Vorsitzender Armin Seifried. 75 Mal spendete Gerhard Netzer sein Blut. Für 50 Spenden wurde Marc Wischnewski geehrt. 25 Mal spendeten Ulrike Benkler, Andrea Braun-Henle, Nicole Finster, Benjamin Huber, Jürgen Kronhagel, Petra Loes, Christian Oßwald und Volker Schneider ihr Blut. Zehn Mal spendeten Uwe Amann, Katja Boos, Hans-Jürgen Braun, Yvonnne Gangotena, Claudia Hauser, Viktor Jochim, Lisa Müller, Lukas Mutschler, Corinna Rauser, Hans-Jürgen Reichert, Daniel Riegger und Thomas Setz.

Ehrungen wurden nachgeholt

2020 konnten wegen der Corona-Krise keine öffentlichen Ehrungen stattfinden. Für 75 Mal Blutspende wurden nachträglich Rolf Kille und Markus Weishaupt geehrt sowie Udo Lutz für 100 Blutspenden. Auch 2021 fand keine Würdigung statt. Für 100 Blutspenden wurden Albert Moser und Josef Blender geehrt. Die Geehrten erhielten die Ehrennadeln, Urkunden und Präsente und wurden von den Anwesenden mit viel Applaus bedacht.