Am Ende ging es doch noch schneller als geplant: Seit Dienstag ist die Schnerkinger Straße in Meßkirch wieder für den Verkehr geöffnet. Ursprünglich sollte diese wichtige Verbindung in Richtung Sauldorf bis 2. Oktober wegen Sanierungsarbeiten geschlossen sein. Nachdem es davor schon zeitliche Verzögerungen gegeben hatte, sollte die Straße zunächst zum Ende der Sommerferien für den Verkehr freigegeben werden. Doch statt am 14. September wurde jetzt erst am Dienstag die Vollsperrung aufgehoben. Nun wird es auch keinen Schleichverkehr mehr von Umleitungsumfahrern durch das angrenzende Wohngebiet Hauptbühl geben.

