Im vergangenen Jahr feierten die Städte Meßkirch und Burghasungen bei Kassel in Hessen den 1000. Todestag des heiligen Heimerad mit Vorträgen, gegenseitigen Treffen und Gedenkgottesdiensten. Der Heilige stammt aus Meßkirch, das zum damaligen Großherzogtum Schwaben gehörte, und wurde ungefähr zwischen 950 und 965 geboren. Am 28. Juni 1019 geht sein Leben in seiner Einsiedelei auf dem Hasunger Berg zu Ende. Er wird dort bestattet, woraufhin sich an diesen Ort eine rege Wallfahrt entwickelt, die zweitgrößte des Hochmittelalters. Anlässlich des Gedenkjahres 2019 entstand das Buch „Der heilige Heimerad. Priester. Pilger. Pauper Christi“, welches das Bildungswerk Meßkirch und der Museumsverein Kloster Burghasungen durch Stefan Blanz herausgab.

Auf dem Hasunger Berg war die letzte Wirkungsstätte des heiligen Heimerad. | Bild: Stefan Blanz

Das farbig bebilderte Kompendium, dessen Cover das Heimerad-Gemälde von Lothar Rohrer ziert, enthält zwölf Texte verschiedener Autoren, zumeist Historiker und Theologen. Sie geben Auskunft über die Zeit um das Jahr 1000, in der Heimerad lebte, und darüber, wie Meßkirch zu jener Zeit ausgesehen haben könnte. Darüber hinaus nähern sich die Autoren aus unterschiedlichen Blickrichtungen dem Heiligen, rekonstruieren sein Leben, das Lebensumfeld sowie die Lebensbedingungen, die Wirkung und spirituelle Bedeutung.

Zu den Meßkirchern, die sich bereits vor Jahrzehnten mit dem heiligen Heimerad und seiner Geschichte befassten, gehörten der Optikermeister Charly Sauter und der Lehrer Christoph Witt. Ihnen ist unter anderem die Publikation gewidmet. Darüber hinaus ehrten die Bürgermeister der beiden Städte, Stefan Denn für Zierenberg und Arne Zwick für Meßkirch, das Buch mit einem Geleitwort.

Im Atrium der Waldbühne in Burghasungen fand 2019 der große Festgottesdienst statt. | Bild: Stefan Blanz

Da der heilige Heimerad keine eigenen Schriften hinterließ, stellt die Heimerad-Vita des Mönchs Ekkebert von Hersfeld eine der wichtigsten Quellen für die Heimerad-Forschung dar. Allerdings verfasste er diese erst mehr als fünfzig Jahre nach Heimerads Tod. Wie von Tobias Teyke zu erfahren ist, war Ekkebert „ganz von mündlich überlieferten Quellen abhängig“. Darunter müssen die Erzählungen seiner eigenen Eltern gehört haben, die den Heiligen noch gekannt hätten. Aus der Vita sei zu schließen, dass Heimerad oft von Meßkirch gesprochen habe, deshalb könne Meßkirch nicht bloß der zufällige Geburtsort des späteren Priesters gewesen sein.

Leser taucht ein in die historische Lage der Region

Der Leser erfährt Interessantes aus der Zeit um das Jahr 1000, von der historischen und politischen Lage in der Region und kann sich ein Bild davon machen, wie Meßkirch in jener Zeit ausgesehen haben mag. Darüber hinaus kann der Leser nachvollziehen, wie Historiker, Theologen und Schriftsteller sich der Zeit und der Person des heiligen Heimerads nähern, wie sie die Quellen interpretieren und welche Bedeutung sie ihm für die heutige Zeit zumessen. Dabei kommen sie nicht immer auf die gleichen Ergebnisse, was der Dürftigkeit der Quellen geschuldet ist. Viele Fragen zu Heimerad können nicht mit Sicherheit beantwortet werden. Es gibt einige sehr plausible Begründungen, doch auch nach der umfangreichen Beschäftigung mit dem Heiligen bleibt noch einiges offen. Er könnte ein Suchender, ein Visionär, ein Mystiker, ein Kritiker der prachtliebenden Reichskirche seiner Zeit oder einfach nur ein Querulant gewesen sein. „Selbst diese Frage bleibt letztlich offen“, schreibt Armin Heim.

Einen Vortragsabend gab es anlässlich der 1000-Jahr-Feier des Todestages des heiligen Heimerad im Herz-Jesu-Heim. Der Historiker Dr. Werner Fischer und Benediktiner-Bruder Jakobus Kaffanke (rechts) beleuchteten die Geschichte des aus Meßkirch stammenden Heiligen. | Bild: Bildungswerk Meßkirch

Mehrere Autoren räumen mit den gängigen Vorstellungen in Bezug auf das Mittelalter auf, da diese sich vorwiegend auf das Spätmittelalter bezögen. „Kaum jemand kennt die Geschichte des ersten Jahrtausends“, beginnt Werner Fischer seine Ausführungen. Insofern rückt das Buch die Zeit um 1000 dem Leser näher. Ein weiterer Aspekt des Kompendiums ist das Nachwirken des heiligen Heimerad, und in welcher Weise seiner gedacht wird.

Historische Bilder und Werke zeitgenössischer Künstler enthalten

Ein Beitrag hierzu befasst sich mit dem Hasungen-Museum, in dem die Geschichte des Hasunger Klosters präsentiert wird, das nach Heimerads Tod auf dem Hasunger Berg gegründet wurde. Es sind sowohl historische Bilder des Heiligen enthalten als auch Werke zeitgenössischer Künstler. Arnold Stadler setzt sich beispielsweise in einem literarischen Brief mit dem Heiligen auseinander und Pater Franz Ludwig Sampers OT legt seinen Fokus auf das Priestertum. Diese unterschiedlichen Ansichten machen das Buch zu einem lesenswerten Erlebnis und unverzichtbar für jene, die sich für die Geschichte der Region interessieren.

Informationen zum Buch Stefan Blanz (Hrsg.), „Der heilige Heimerad. Priester. Pilger. Pauper Christi“, Gmeiner-Verlag 2019. Der Bezugspreis beträgt 15 Euro. Die Autoren des Werkes sind Stefan Blanz, Weihbischof Karlheinz Diez, Michael Fleck, Armin Heim, Bruder Jakobus Kaffanke OSB, Pater Franz Ludwig Samper OT, Pfarrer Stefan Schmid, Pfarrer Günter Schramm, Renate Schreiber, Josef Sprenger, Arnold Stadler, Tobias Teyke, Werner Fischer. Am Donnerstag, 30. Januar, lädt das Bildungswerk Meßkirch um 19 Uhr zu einer öffentlichen Vorstellung des Buches ein. Die Vorstellung findet im Seminarraum im Schloss Meßkirch statt. (imi)