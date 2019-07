Den Fahrer eines silbergrauen VW-Kombis sucht die Polizei Meßkirch. Er soll laut Polizeibericht am Dienstagmorgen gegen 7.40 Uhr in der Conradin-Kreutzer-Straße einen elfjährigen Radfahrer angefahren und verletzt haben. Der Junge befand sich mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Schule und fuhr auf dem Gehweg an einer Bäckerei vorbei, als dort das gesuchte Fahrzeug zurücksetzte. Der Fahrer stieß mit der hinteren linken Fahrzeugecke gegen das Vorderrad des Kindes, das daraufhin stürzte. Der Fahrer legte den Vorwärtsgang ein und verließ den Parkplatz über die Einfahrt Grabenbachstraße, ohne vom Radler Notiz zu nehmen. In der Schule meldete der Schüler den Vorfall. Der Junge wurde ärztlich behandelt. Am flüchtigen Fahrzeug vermutet die Polizei Spuren vom Reifen des Fahrrads und Wischspuren. Hinweise an die Polizei Meßkirch, Tel. 0 75 75/28 38.