Während Forstarbeiten wurde ein 65-Jähriger am Dienstag, gegen 9.45 Uhr, in einem Waldstück zwischen Thalheim und Heudorf tödlich verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte eine Vollerntemaschine einen Baum gefällt und abgelegt. Hierbei wurde der Arbeiter, der sich offenbar unter dem Baum befunden hatte, eingeklemmt, und erlag nach Polizeiangaben seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Während der Rettungsmaßnahmen, in die neben dem Rettungsdienst samt Notarzt auch die Freiwillige Feuerwehr von Meßkirch eingebunden war, wurde die Kreisstraße zwischen Thalheim und Heudorf in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Zur Betreuung der anwesenden Personen wurde zudem ein Kriseninterventionsteam verständigt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.