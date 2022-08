Bei einer Personenkontrolle in der Schloßstraße stellten Polizeibeamte am Montagabend gegen 21.45 Uhr bei einer Gruppe Jugendlicher deutlichen Marihuana-Geruch fest, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Bei der anschließenden Durchsuchung der Teenager fanden die Beamten sowohl bei einem 15-Jährigen eine kleine Menge Amphetamin, als auch bei einem erst 13-jährigen Kind eine kleine Menge Marihuana. Zudem fanden die Polizisten eine Umhängetasche mit Betäubungsmittel, derer sich mutmaßlich eine Person aus der Gruppe entledigt hatte. Der Jugendliche als auch der 13-Jährige wurden im Anschluss an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Der 15-Jährige muss nun mit einer Anzeige, der 13-Jährige mit einem Bericht an die Staatsanwaltschaft rechnen.