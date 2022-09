Leibertingen Einen ganzen Tag lang taucht der Ortskern von Leibertingen ins umtriebige Mittelalter ab. An Marktständen und in Zelten preisen die Marktleute ihre Waren und Köstlichkeiten an. Handwerker wie Seiler, Zimmerleute, Drechsler und Schreiner geben Einblicke in ihre Handwerkskunst und führen die alten Techniken vor.

Der 44. Wildersteiner Jahrmarkt am Sonntag, 18. September, wird wie immer ein beliebter Besuchermagnet sein, der mit seiner historischen Dekoration für eine unverwechselbare Ausstrahlung sorgt. An diesem Sonntag wirbeln die örtlichen Vereine und das Gasthaus Adler, um die Gäste mit allerlei Köstlichkeiten zu verwöhnen.

Wer gerne seine Kräfte misst, sollte unbedingt bei den 18. Meisterschaften im Hufeisenwerfen teilnehmen. Gutes Zielen ist beim Bogenschießen des Schützenvereins Altheim/Thalheim gefragt. Ein Ausdruck von Lebensfreude sind die „bäurisch’ Danz“ mit den Danzleut’ der historischen Rathaustanzgruppe der Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten.

Die Jüngsten erwartet ein Kinderkarussell, Kinderschminken, Basteln, Filzen und vieles Spannende mehr. Wer ein kleines Abenteuer erleben möchte, sollte sich unbedingt einer Führung auf der Burg Wildenstein anschließen, die in Bereiche vorstößt, die ansonsten nicht zugänglich sind.

Drachenfest am Samstag

Bereits am Samstag, 17. September, startet ab 13 Uhr das Familiendrachenfest mit spektakulären Flugobjekten auf dem Segelfluggelände in Leibertingen. Bei der vergangenen Veranstaltung kamen sogar mehr als 100 Drachenbegeisterte aus ganz Deutschland, Holland und aus der Schweiz. Neben Windspielen am Boden und in der Luft sowie stablosen 3D-Großdrachen zeigen Lenkdrachenflieger ihre akrobatischen Kunststücke. Am Samstagabend, nach dem Einsetzen der Dunkelheit, verzaubert ein Feuerwerk den Himmel und beleuchtete Drachen ziehen bei einer einzigartigen Nachtflugshow ihre Bahnen über den Köpfen der Besucher. Während des Feierabendhocks unterhält wie gewohnt die Musikkapelle Leibertingen. Am Sonntag beginnt das Drachenfest um 11 Uhr mit freiem Fliegen. Die Kinder können sich auf eine Bonbon- und Fallschirmfähre sowie auf eine Hüpfburg freuen.