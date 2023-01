Leibertingen (kaj) Die Waldgeisterzunft Kreenhein-stetten veranstaltet zu ihrem 40-jährigen Jubiläum wieder ein großes Narrentreffen. Nicht mehr lange, und das Dorf wird von Geistern und Hexen, Eulen, Eseln, Drachen, Bienen, Ratten, Katzen und vielen anderen Maskenträgern „geflutet“.

Die Vorbereitungen für die Großveranstaltung laufen schon seit geraumer Zeit und die Vorfreude steigt von Tag zu Tag. Die Entscheidung, nach der Pandemiepause und nicht wissend, ob es doch wieder zu Kontaktbeschränkungen kommen würde, fiel zu Gunsten der Fasnet und des Narrentreffens aus. Auch als von drohenden Lieferengpässen bezüglich der Getränke die Rede war, warfen die Waldgeister die Flinte nicht ins Korn. Die Preisentwicklung für Essen, Getränke, Zelte, Security, Sanitäranlagen und vieles mehr barg für die Organisatoren ein sehr großes Risiko.

Zum Nachtumzug am Freitag, 20. Januar, werden rund 2500 und zum Jubiläumsumzug am Sonntag, 22. Januar, über 3400 Hästräger erwartet. Für eine Ortschaft mit rund 650 Einwohnern ist eine solche Veranstaltung eine große Herausforderung. „Doch das sind wir in Kreenheinstetten gewohnt, haben wir doch auch 20 Jahre lang jährlich die Schwäbischen Highlandgames ausgerichtet, bei denen sich auch bis zu 5000 Zuschauer um die Wettkampfwiese scharten“, erzählt Zunftschreiber Martin Utz. Von 1989 bis 1999 veranstaltete die Waldgeisterzunft die legendäre „Freinacht“, damals noch ohne Sperrstunde bis in die frühen Morgenstunden.

Wie bereits beim letzten Narrentreffen 2018 befindet sich die Festmeile im Ortskern rund um das Bürgerhaus Alte Schule. Der Nachtumzug beginnt um 19 Uhr. Die „Waldgeisternacht“ endet Samstag um 2 Uhr. Der Sonntagsumzug startet um 13.30 Uhr.

Nach den Umzügen muss keiner sofort nach Hause eilen. Der Narrenverein und der Förderverein Waldgeisterzunft, die Guggenmusik Kreenheinstetten, der Musikverein Kreenheinstetten und der Sportverein Kreenheinstetten/ Leibertingen betreiben insgesamt sechs Locations, an denen gegessen, getrunken und gefeiert werden kann. Neben dem Bürgersaal stehen zwei große und zwei kleine Partyzelte sowie ein Partyschuppen zur Verfügung. Hinzu kommen Besenwirtschaften im Bereich der Umzugsaufstellung sowie mobile Wurst- und Getränkestände.

Waldgeisterzunft

Neben der Waldgeisterfigur gibt es den Zunftrat, das Dintelweible und das Dintelmale sowie eine eigene Garde. Insgesamt zählt die Waldgeisterzunft rund 250 Mitglieder.

Nach dem Narrentreffen geht es folgendermaßen weiter: