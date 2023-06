hat die katholische Landjugendbewegung (KLJB) bei ihrer Generalversammlung den Vorstand neu aufgestellt. Bei den Wahlen wurden die folgenden Mitglieder in Positionen in die Spitze der Landjugendgruppe in dem Leibertinger Ortsteil gewählt, wie mitgeteilt wird: (vorne, von links): Adrian Allweyer, Moritz Wirth, Marco Sackmann (Beisitzer), (hinten, von links) David Maier (Schriftführer), Julian Sackmann (2. Vorstand), Jana Lautenbacher (1. Vorständin) und Lena Lautenbacher (Kassiererin). Die KLJB in der Erzdiözese Freiburg ist ein Jugendverband im ländlichen Raum und offen für Jugendliche und junge Erwachsene aller Glaubensrichtungen. Er ist Teil der KLJB Deutschlands und der internationalen Land- und Bauernjugendbewegung (MIJARC).