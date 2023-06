Im Rahmen der aktuellen Jubiläums-Ausstellung des Beuroner Kunstverlags „Christlichem Glauben Ausdruck verleihen“ gibt Abteiorganist Pater Landelin Fuß am Samstag, 17. Juni, um 19 Uhr in der Beuroner Klosterkirche ein kleines Orgelkonzert mit Kompositionen Beuroner Mönche. Zu Gehör kommen hauptsächlich Werke aus dem umfangreichen musikalischen Schaffen von Pater Gregor Molitor, der vornehmlich im klassisch-romantischen Stil komponierte. Einen Kontrast dazu bildet die Orgel-Sonate von Pater Korbinian Gindele, der sich einer völlig anderen, modernen Tonsprache bediente. Pater Dominicus Johner wiederum hat für die Orgel selbst keine Musik hinterlassen. Er widmete sich neben seiner Choralforschung in erster Linie dem kirchlichen Volkslied wie dem weltlichen Kunstlied. Pater Landelin wird einzelne Melodien vorstellen und teilweise improvisatorisch weiterführen. Das Konzert endet um 20 Uhr mit der gesungenen Komplet der Mönche, deren Psalmtöne und Hymnenmelodien ebenfalls Beuroner Eigenkompositionen sind. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.