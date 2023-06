Das kurvenreiche Donautal ist bei Motorradfahrern sehr beliebt. Auf der Landstraße 277 zwischen Beuron und Fridingen ist am Montag gegen 12 Uhr ein 54 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall mittelschwer verletzt worden, heißt es im Polizeibericht. Mutmaßlich berührte eine Fußraste der Harley-Davidson aufgrund der Schräglage in einer Linkskurve den Asphalt, wodurch der 54-Jährige zu Fall kam und im angrenzenden Grünstreifen zum Liegen kam. Ein Rettungswagen brachte den Biker in eine Klinik, die er wenige Stunden später wieder verlassen konnte. An der Harley entstand Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro.