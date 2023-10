a

Rechtzeitig zum Start der Winterrunde ist der neue Hallenboden in der Tennishalle fertig geworden. Der Tennisclub (TC) Kreenheinstetten ist glücklich darüber und hatte in die Anlage in Krauchenwies zur feierlichen Inbetriebnahme eingeladen.

Guido Amann, Ortsvorsteher von Kreenheinstetten, sagte laut einer Pressemitteilung des Tennisclubs: „Dies ist ein Anlass, der gebührend gefeiert werden muss“. Und dieser Meinung waren neben Jürgen Hähnel, Vorsitzender des Tennisbezirks Schwarzwald-Bodensee, und den drei Vorsitzenden des Tennisclubs (TC) Kreenheinstetten, Nicole Volk, Manfred Kohl und Klaus Buck, auch zahlreiche Mitglieder.

Nach mehr als 40 Jahren war es an der Zeit gewesen, den Teppichbelag der beiden Tennisplätze zu sanieren. Auf dem alten, grünen Boden war seit dem Bau der Halle 1983, also in der Hochzeit des Sports, eifrig gespielt worden. Nun finden sich in der Halle, die in den vergangenen 40 Jahren mehrfach den Besitzer gewechselt hat, zwei Plätze mit hochwertigem Teppichboden. Manche Anwesenden hatten mit dem neuen Belag schon Erfahrungen gemacht, waren doch Mixed-Spiele und ein paar Begegnungen während des TCK-Sattelite-Cups wegen schlechten Wetters in die Halle verlegt worden. Die Rückmeldungen fielen allenthalben positiv aus, wird Manfred Kohl, Vorstand Sport, zitiert. Der Vorsitzende des Tennisbezirks, Hähnel, wie auch der Kreenheinstetter Ortsvorsteher, Amann, betonten bei der Inbetriebnahme die Bedeutung einer solchen Sanierung für einen Verein wie den TCK, aber auch für die Vereine der Region. Die Erneuerung des Bodens sei ein Meilenstein für den Tennisclub, sagte Amann. Mit dem Boden ziehe neues Leben in die Halle ein, gratulierte Hähnel. Finanziell machbar war die Sanierung dank Halleneigentümer Sebastian Beck sowie der Unterstützung des badischen Sportbunds. Mehr als 82.000 Euro wurden so in die Tennishalle Krauchenwies investiert, die nun für zehn Jahre vom TCK verwaltet wird. Ein herzliches Dankeschön ging an die Familie Pfister, die stets zur Stelle sei und nach der Halle sehe.