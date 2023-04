Die diesjährige Jahresversammlung des SV Kreenheinstetten/Leibertingen wurde vom Vorsitzenden Michael Fecht eröffnet. Nach der Begrüßung und der Totenehrung übernahm Schriftführer Lukas Schank und gab den Zuhörern einen kurzen Überblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Der SV veranstaltete im Sommer, nach langer Pause, wieder ein Elfmeterturnier, das sehr gut ankam. Auch der Jugendspieltag und das Helferfest für die Renovierungsarbeiten waren ein voller Erfolg. Beisitzer Simon Blender trug den Kassenbericht vor. Trotz der vielen Spenden verzeichnete die Kasse ein klares Minus. Ursache hierfür war die Renovierung des Sportheims, berichtet der Verein in einer Pressemitteilung.

Jugendleiter Andreas Steidle berichtete über die aktuelle Lage in den Jugendmannschaften und der Zusammenarbeit mit der Spielgemeinschaft (SV Messkirch, VfR Sauldorf, FV WaRe, SVKL). Andreas Steidle warb in seinem Vortrag auch für die Stelle als Jugendtrainer und forderte die Versammelten auf, dafür Werbung zu machen, da es wie jedes Jahr schwierig sei, Jugendtrainer zu finden. Andreas Knoblauch erläuterte die sportlichen Leistungen der Aktiven. Während die erste Mannschaft um die vorderen Ränge spielt, muss die zweite Mannschaft um den Abstieg kämpfen. Das neue Trainerteam Fabian Müller, Boris Bücheler und Lukas Schank haben in der Winterpause das Team der Zweiten übernommen und wollen die Klasse halten.

Neu in den Vorstand gewählt wurden Markus Riester als Beisitzer Jugend und Volker Bücheler als Beisitzer Wirtschaft. Die weiteren Posten haben Michael Fecht (Vorsitzender Wirtschaft), Andreas Knoblauch (Vorsitzender Sport), Raphael Dreher (Vorsitzender Finanzen), Lukas Schank (Schriftführer), Andreas Steidle (Jugendleiter) sowie die Beisitzer Simon Riester, Pierre Häußler, Joachim Braun und Ralf Schell und Tim Schell (beide Beisitzer Jugend) inne.

Besonders geehrt wurde Michael Schmieder, der 30 Jahre Jugendmannschaften betreute und über 20 Jahre im Vorstand, als Jugendleiter und Beisitzer Jugend, tätig war.