Auf der Landstraße 196 zwischen Kreenheinstetten und Hausen im Tal ist am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr nach Polizeiangaben ein alkoholisierter Jaguar-Fahrer in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Anhänger eines landwirtschaftlichen Gespanns kollidiert. Durch die wuchtige Kollision wurde der Pkw umhergeschleudert und kam teils neben der Fahrbahn zum Stehen. Der 47 Jahre alte Unfallverursacher wurde leicht verletzt, der Fahrer des entgegenkommenden Traktors blieb unverletzt. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der Jaguar-Fahrer mit etwa zwei Promille erheblich alkoholisiert. Er musstedie Einsatzkräfte zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Seinen Führerschein musste er vor Ort abgeben. Ihn erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen.