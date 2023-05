Am Samstag fand die Hauptversammlung der Feuerwehr Leibertingen, Abteilung Kreenheinstetten, statt, informiert die Wehr in einer Mitteilung. Abteilungskommandant Fabian Steidle begrüßte die anwesenden Mitglieder der aktiven Wehr, der Altersabteilung, der Jugendfeuerwehr und des Führungsteams der Gesamtwehr und alle weiteren Gäste. Anschließend verlas Oliver Müller den Schriftführerbericht von Heiko Lumb und Roland Rebholz gab einen kurzen Einblick in die Finanzen der Abteilung. Im Bericht des Abteilungskommandanten blickte Steidle auf das letzte Jahr zurück. Sieben Einsätze wurden mit durchschnittlich 11,5 von 26 aktiven Einsatzkräften abgearbeitet, zahlreiche Lehrgänge wurden belegt, 15 Proben wurden absolviert und Schächte wurden geleert.

Nach der Corona-Zwangspause konnten das traditionelle Osterschießen, das gesellige Maibaumstellen und der beliebte Kameradschaftstag zur Freude aller Beteiligten und auch der Bevölkerung wieder stattfinden. Anschließend wurde Achim Füssel zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Helmut Fecht ist seit 40 Jahren aktiver Feuerwehrmann und wurde für den Dienst geehrt. Nadine Brucker, Reinhard Deufel, Fabian Steidle und Tobias Straub erhielten ein kleines Geschenk für guten Probenbesuch. Ein besonderer Dank galt zum Schluss folgenden Feuerwehrangehörigen für besondere Tätigkeiten bei der Feuerwehr Kreenheinstetten: Gerätewart Reinhard Deufel, Fähnerich Ralf Hafner, Gerätewart (bis Oktober) Kevin Braun und Fabian Steidle, Gerätewart (ab Oktober) Oliver Müller, Hornist (bis 2022) Fabian Steidle, Hornist Nadine Brucker, Hornist (ab 2023) Johannes Blessing und Getränkewart Mario Füssel.