Am Wochenende geht es in Leibertingen mit einem abwechslungsreichen Festwochenende wieder rund. Die Gemeinde, der Kultur- und Tourismusverein und der Förderverein Fluggemeinschaft Leibertingen-Meßkirch laden zu Veranstaltungen ein.

Am Sonntag, 17. September findet von 11 bis 17 Uhr in der Leibertinger Dorfmitte bereits zum 45. Mal der Wildensteiner Jahrmarkt statt. Alljährlich lockt der besondere Jahrmarkt zahlreiche Besucher und Händler an und entführt die Besucher in frühere Jahrhunderte. An Marktständen und in Zelten bieten Marktleute ihre Waren und Köstlichkeiten feil. Schreiner, Seiler, Zimmerleute und andere Handwerker präsentieren alte Handwerkstechniken. Sie verleihen dem Wildensteiner Jahrmarkt zusammen mit der historischen Dekoration seine unverwechselbare Ausstrahlung. Die örtlichen Vereine und das Gasthaus Adler sorgen mit ihren vielfältigen kulinarischen Angeboten für das leibliche Wohl der Jahrmarktbesucher.

Konzert des Schulchors

Die Wildensteiner Kids, der Schulchor der Wildensteinschule, gibt um 11 Uhr vor dem Pfarrheim ein kleines Konzert. Ein Abstecher zur Wildensteinschule lohnt sich, denn hier backt der Elternbeirat frische Dinnele.

Der Kultur- und Tourismusverein freut sich auf rege Teilnahme bei den 19. Meisterschaften im Hufeisenwerfen, der Schützenverein Altheim/Thalheim bietet für Jung und Alt Bogenschießen an. Als besondere Attraktion erfreuen die Danzleut‘ der historischen Rathaustanzgruppe der Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten 1348 das Volk mit bäurisch‘ Danz aus vergangener Zeit. Für die Jüngsten ist mit dem Kinderkarussell, Kinderschminken, Basteln, Filzen und anderem Unterhaltung geboten, wie die Veranstalter ankündigen.

Auf der Burg Wildenstein, die heute eine Jugendherberge beherbergt, gibt es ab 12 Uhr Burgführungen, bei denen die Besucher wieder umsonst normalerweise nicht zugängliche Bereiche des Gemäuers besichtigen können. Die Burgschenke ist ganztags geöffnet und bietet Speisen und Getränke an. Ab 17 Uhr lädt die Jugendherberge der Burg Wildenstein zum Feierabendhock ein. Bereits ab Samstag, 16. September steigen auf dem Segelfluggelände in Leibertingen wieder die Drachen. Zum 15. Mal veranstaltet der Förderverein Fluggemeinschaft Leibertingen-Meßkirch dort ein Familiendrachenfest. Bei Drachenfliegern ist das Fest äußerst beliebt. Mehr als 100 leidenschaftliche Drachenflieger aus ganz Deutschland, den Niederlanden und viele aus der Schweiz zieht es an diesem Wochenende nach Leibertingen.

Am Samstag, 16. September, beginnt das Drachenfest um 12 Uhr. In bunten und originellen Farben schweben Haie, Wale, Kraken, Bären, Katzen, Hundertfüßer und Korallenfische am Himmel. Und das sind nur einige der fliegenden Figuren. Ein ganz besonderes Objekt bringt ein Drachenflieger aus der Schweiz mit, wie es heißt: eine fliegende Lokomotive. Diesen Drachen hat der Drachenfan alleine in zwei Jahren selbst gebaut. Es handelt sich um einen Nachbau der Dampflokomotive Leviathan. Lenkdrachenflieger werden auf dem Segelfluggelände flugakrobatische Kunststücke zeigen. Außerdem gibt es für die Besucher auch Windspiele am Boden und in der Luft zu sehen sowie stablose 3D-Großdrachen.

Nachtflugshow und Feuerwerk

Eltern mit Kindern können aktiv am Fest teilhaben und dort ihre eigenen Drachen steigen lassen. Defekte Drachen werden zudem vor Ort repariert. Bei geeignetem Wind werden Buggys über das Fluggelände gezogen. Zur Feierabendunterhaltung spielt die Musikkapelle Leibertingen. Bei einsetzender Dunkelheit gibt es am Samstag eine Nachtflugshow mit beleuchteten Drachen und ein Feuerwerk.

Am Sonntag, 17. September beginnt das Drachenfest bereits um 11 Uhr mit dem Freien Fliegen. Die Kinder erwartet eine Bonbon- und Fallschirmfähre sowie eine Hüpfburg zur Unterhaltung. Der Eintritt und das Parken der Autos sind frei. Für die Bewirtung auf dem Gelände sorgt die Fluggemeinschaft Leibertingen-Meßkirch an beiden Veranstaltungstagen.