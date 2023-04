Die Musikkapelle Thalheim konnte sich bei ihrem Frühlingskonzert über ein voll besetztes Bürgerhaus St. Wendelin freuen. Auch waren viele Musiker befreundeter Kapellen anwesend. Wegen der Corona-Pandemie war es das erste Konzert der Musikkapelle seit 2019, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt.

Abwechslungsreiches Programm auf der Bühne

Das Motto an diesem Abend lautete „Wir leben Blasmusik“. Dirigent Dieter Ramsperger hatte für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein abwechslungsreiches Programm aus elf neu einstudierten Stücken zusammengestellt. Sie wurden souverän von Moderatorin Anna Schmid angesagt. Sie nahm das Publikum mit auf eine musikalische Lebensreise und verknüpfte diese mit moralischen Werten und Einstellungen aus dem echten Leben.

Konzertmarsch eröffnet den bunten Melodienreigen

Gestartet wurde mit dem Konzertmarsch „Opening“ von Ernst Hoffmann. Danach folgte die Motto-Polka „Wir leben Blasmusik“ von Peter Leitner, welche von Johanna Lautenbacher gespendet wurde. Auch einige Soloparts waren im Programm enthalten. So spielte Peter Heinzler beim Evergreen „The Rose“ ein Solo auf dem Flügelhorn. Viel Applaus bekam Solist Markus Liehner für das Bass-Solo „Der fidele Bassist“, sodass er noch eine Zugabe drauflegte. Ein weiteres Highlight war sicherlich das Stück „Proud Mary“, bekannt durch Tina Turner.

Leibertingen „Vorhang auf“ – Die Kulturfreunde Thalheim starten wieder durch Das könnte Sie auch interessieren

Ehrungen von langjährigen Musikern und Musikerinnen

Es standen auch Ehrungen von Musikanten auf dem Plan. Diese nahm der Vorsitzende des Blasmusikverbandes Sigmaringen Egon Wohlhüter vor. Für 20 Jahre aktive Musikertätigkeit wurden Florian Willusch und Dominik Schmid mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Gold für 30 Jahre erhielten Susanne Erath, Ramona Wohlhüter und Christian Müller. Egon Wohlhüter erhielt für 40 Jahre die Ehrennadel in Gold mit Diamant von seinem Namenskollegen überreicht. Dieter Ramsperger wurde für 25-jährige Dirigententätigkeit mit der Dirigentennadel in Gold mit Diamant ausgezeichnet. Vorsitzender Mathias Lautenbacher konnte Daniel Krisch und Mia Häußler in den Reihen der Kapelle willkommen heißen. Sie erhielten ihre D1-Nadeln.