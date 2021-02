Exakt fünf Jahre und einen Tag nach der Landtagswahl 2016 findet am 14. März die Wahl zum 17. Landtag von Baden-Württemberg statt. Wer wird den Wahlkreis 70/Kreis Sigmaringen in den kommenden fünf Jahren in Stuttgart vertreten, nachdem die vergangenen fünf Jahren mit Andrea Bogner-Unden (Bündnis90/Die Grünen) und Klaus Burger (CDU) zwei Abgeordnete die Interessen der 132 000 Einwohner des Landkreises Sigmaringen im Landesparlament vertreten haben?

Klaus Burger will für die CDU sein Landtagsmandat verteidigen

Klaus Burger (CDU). | Bild: Günter Töpfer

Bekanntlich kam das Ergebnis der Wahl 2016 für den Wahlkreis 70 einem politischen Erdbeben gleich – erstmals verlor die jahrzehntelang dominierende CDU das Direktmandat und die grüne Bewerberin Andrea Bogner-Unden erzielte mit 33,7 Prozent die meisten Stimmen. CDU-Bewerber Klaus Burger schaffte den Sprung in Stuttgarter Parlament über die Landesliste. Beide Parlamentarier kandidieren erneut. Bogner-Unden will den Spitzenplatz für die Grünen im Kreis Sigmaringen verteidigen und Burger das Direktmandat für die CDU zurück gewinnen.

SPD-Bewerber Wolfgang Schreiber will zweistelliges Ergebnis

Wolfgang Schreiber (SPD). | Bild: Rau, Jörg-Peter

Für die SPD tritt Wolfgang Schreiber aus Gammertingen an, der das Ergebnis seiner Partei im Kreis Sigmaringen zumindest zweistellig machen will. Die AfD, die 2016 14,7 Prozent der Stimmen erhielt, schickt Nicolas Gregg aus Krauchenwies ins Rennen. Für die FDP, die vor fünf Jahren 7,5 Prozent erreichte, will Dr. Björn Brenner das Ergebnis verbessern.

FDP schickt Dr. Björn Brenner ins Rennen

Dr. Björn Brenner (FDP). | Bild: privat

Was treibt die Kandidaten an, warum wollen sie Politik machen?

AfD-Bewerber Nicolas Gregg kommt aus Krauchenwies

Nicolas Gregg (AfD). | Bild: Rau, Jörg-Peter

Porträts der Bewerber, deren Parteien bislang im Stuttgarter Landtag vertreten sind, finden Sie demnächst im SÜDKURIER und auf suedkurier.de.

Die zugelassenen Wahlvorschläge im Kreis Sigmaringen (Hauptwohnsitz in Klammer):

Bündnis 90/Die Grünen, Bewerber: Andrea Bogner-Unden (Wald); Ersatzbewerber: Christoph Höh (Bodman-Ludwigshafen)

CDU, Bewerber: Klaus Burger (Hohentengen); Ersatzbewerberin: Alexandra Hellstern-Missel (Sigmaringen)

AfD, Bewerber: Nicolas Gregg (Krauchenwies); Ersatzbewerber: Lukas Battenberg (Hohentengen)

SPD, Bewerber: Wolfgang Schreiber (Gammertingen); Ersatzbewerberin: Susanne Fuchs (Sigmaringen)

FDP, Bewerber: Dr. Björn Brenner (Inzigkofen); Ersatzbewerber: Dr. Hans Peter Gruber (Bad Saulgau)

Die Linke, Bewerberin: Susana Pereira Dias (Friedrichshafen); Ersatzbewerber: Günter Busch (Reutlingen)

ÖDP, Bewerber: Wolfgang Löw (Hohentengen); Ersatzbewerber: Hubert Rothfeld (Gammeringen)

Die Partei, Bewerber: Peter Hildebrand (Sigmaringen); Ersatzbewerber: Thomas Kieferle (Bad Saulgau)

Freie Wähler, Bewerber: Yves-Gordon Nothig (Achberg)

dieBasis, Bewerberin: Monika Schmidt (Ravensburg); Ersatzbewerberin: Sandra Sauter (Burladingen)

Klimaliste, Bewerber: Peter Zeger (Sauldorf)

Partei Wir2020, Bewerberin: Mandy Wehner (Gammertingen); Ersatzbewerber: Peter Lukoschek (Illmensee).

Kreis Sigmaringen Landtagswahl 2021: Rechte Parteien wie NPD und Republikaner treten im Landkreis Sigmaringen nicht mehr an Das könnte Sie auch interessieren

Von Präsenzveranstaltungen vor großem Publikum müssen die Parteien auf digitale Formate umsteigen: Die Corona-Pandemie macht derzeit auch vor dem Wahlkampf nicht Halt. Wie gut erreichen die Kandidaten ihre Wähler über soziale Netzwerke? Wie positionieren sich die Bewerber zu Sachthemen wie Bildung, Verkehr oder Gesundheit?

Die Antworten der Bewerber veröffentlicht die SÜDKURIER-Lokalausgabe Meßkirch-Pfullendorf bis zur Landtagswahl thematisch gebündelt im Internet und auf drei Themenseiten.