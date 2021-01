Ein 44-jähriger Autofahrer war am Sonntagabend auf der B 311 mit seinem Mercedes von Göggingen in Richtung Krauchenwies unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Im freien Feld überschlug sich das Auto und kam nach etwa 150 Meter auf dem Dach zum Liegen, wobei der Fahrer im Auto eingeklemmt wurde. Er wurde von der Feuerwehr Krauchenwies aus seinem Fahrzeug geborgen, erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15 000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Krauchenwies war mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit einem Notarzt und drei Rettungsdienst Mitarbeitern im Einsatz und wurde von drei Personen des Kriseninterventionsteams unterstützt.