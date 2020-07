Inzigkofen-Vilsingen vor 9 Stunden

19 Bauplätze im ersten Bauabschnitt im künftigen Wohnbaugebiet Zinsäcker in Vilsingen

In einem ersten Bauabschnitt sollen im nächsten Jahr 19 Bauplätze im neuen Wohnbaugebiet Zinsäcker im Ortsteil Vilsingen erschlossen werden, teilt die Gemeinde Inzigkofen mit. Der Gemeinderat von Inzigkofen beschloss den Bebauungsplan Zinsäcker in Vilsingen in Verlängerung des bestehenden Wohnbaugebietes Eichwiesen als Satzung.