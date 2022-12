Eine schwer- und eine leicht verletzte Person sowie Schaden in Höhe von insgesamt etwa 50 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der L 195 zwischen Owingen und Herdwangen, teilt die Polizei mit. Ein 28-jähriger BMW-Fahrer war in Richtung Herdwangen unterwegs und setzte zum Überholen eines vorausfahrenden Dacia an. Bei seinem unachtsamen Manöver übersah er jedoch den Audi eines entgegenkommenden 24-Jährigen. Sowohl der Dacia-Fahrer, als auch der BMW-Fahrer leiteten eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Feuerwehr muss Schwerverletzten bergen

Ein dahinter fahrender 19-jährige Audi-Lenker erkannte die Gefahr spät, bremste ebenfalls stark ab und wich auf die Gegenfahrspur aus, wo er frontal mit dem entgegenkommenden Audi zusammenstieß. Der Wagen des 24-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn abgewiesen. Die hinzugerufene Feuerwehr musste den Fahrer mit schwerem Gerät aus seinem Fahrzeug befreien. Ein Rettungsdienst brachte den schwer verletzten 24-Jährigen und den 19-Jährigen, der sich leichte Verletzungen zuzog, zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher im BMW sowie die Dacia-Fahrerin blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn bis gegen 9.30 Uhr gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Den 28-jährigen Unfallverursacher wird angezeigt.