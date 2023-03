Nicht wie gewohnt im Vereinsheim in Kleinschönach, sondern im Ramsbergsaal der Ramsberghalle in Großschönach fand die diesjährige Hauptversammlung des SV Großschönach statt, informiert Schriftführer Simon Klaiber. Der Grund für den Ortswechsel war die Tatsache, dass der Verein noch die coronabedingt ausgefallenen Ehrungen für die Jahre 2020 und 2021 nachholen wollte. Normalerweise erfolgen die Ehrungen beim SV Großschönach im Rahmen der jährlichen Weihnachtsfeier, doch in den beiden Jahren mussten die Weihnachtsfeiern aus bekannten Gründen ersatzlos ausfallen. Umso mehr freute es den Vorsitzenden Michael Rothweiler, dass insgesamt 53 Personen der Einladung zur Hauptversammlung gefolgt waren, immerhin rund 20 Personen mehr als üblich.

Nur geringe Veränderungen in der Vorstandsriege

Die Mitglieder lauschten den sachlich unaufgeregten Jahresberichten des Vorsitzenden Michael Rothweiler, Schriftführer Simon Klaiber und Jugendleiter Eric Befurt. Kassenwart Frank Kaulbarsch unterstrich mit seinem Kassenbericht, dass sich die geleistete Arbeit und den erbrachten Einsatz auch finanziell positiv in der Vereinskasse niedergeschlagen hatte.

Herdwangen-Schönach Weltmeister Jürgen Kohler gratuliert dem SV Großschönach Das könnte Sie auch interessieren

Bei den Wahlen wurde Beate Reuchlin wurde als Pressewart bestätig und Joachim Ott und Martin Wlodarek wurden für weitere zwei Jahre als Kassenprüfer gewählt. Bei den Beisitzern gab es eine personelle Veränderung: Miro Zimmermann folgt auf Mario Scherzinger. Martina Demmer, Stefan Ott, Zoe Böttinger, Hans-Jörg Zimmermann und Mathias Strobel wurden im Amt bestätigt.

Vorsitzender Michael Rothweiler ehrt langjährige Mitglieder

Für 15 Jahre Mitgliedschaft wurden Sören Blum, Walter Eisert, Stefan Falk, Fabian Lohr, Dr. Hannes Melichar, Daniela Rothweiler, Tim Rothweiler, Sascha Sautter, David Sellner, Mario Slawig, Anette Trost, Brigitte Widemann, Florian Atzenhofer, Michael Atzenhofer, Anthea Befurt, Eric Befurt, Sonja Befurt, Julian Braun, Marie-Christin Heiberger, Sonja Hirt, Carlo Kaulbarsch und Madelaine Salasia ausgezeichnet. Seit 25 Jahren sind Heinrich Lohr, Frank Schultheiß, Claudia Spieß, Peter Amann, Anneliese Demmer, Matthias Demmer, Frank Keller und Nathalie Trost bei der SVG.

Seit 60 Jahren im Verein

Seit vier Jahrzehnten sind Andreas Belien, Hildegard Stehle, Ralf Trost, Alberta Rothweiler, Oliver Schwägler im Hans-Jörg Zimmermann im Verein und mit Hubert Hermann, Werner Steurer und Siegfried Hornstein wurde ein Trio für die 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Und Alfons Alfons Böttinger hält dem SVG seit sage und schreibe 60 Jahren die Treue.