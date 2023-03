Mit der 39 Jahre alten Alexandra Kipp bekommt die Gemeinde Herdwangen-Schönach im Kreis Sigmaringen eine Bürgermeisterin. Bei der Wahl am Sonntag überflügelte die Agraringenieurin, die in der Gemeinde Stetten am Bodensee lebt, mit 52,2 Prozent klar den 32 Jahre alten Kindheits- und Sozialwissenschaftler Dominik Mattes aus Uhldingen-Mühlhofen (40,0 Prozent). Dieser hatte den ersten Wahlgang am 5. März noch deutlich mit knapp 34 Prozent gewonnen.

Felix Tiggeler aus Hohenfels kam als Dritter im Bunde am Sonntag noch auf 7,5 Prozent. Er hatte am 5. März bei fünf Kandidaten noch 10,5 Prozent geholt. Die Wahlbeteiligung lag an diesem Sonntag bei 57,8 Prozent.