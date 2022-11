Nach zwei Jahren Feuerwehrdienst in Sparflamme konnte Kommandant Hubert Specker wieder alle Kameraden im Feuerwehrhaus in der Tongrube in Schönach ohne Maske und Abstand zur Generalversammlung begrüßen, wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung informiert. Die Feuerwehr Herdwangen-Schönach wurde insgesamt zu 20 Einsätzen und zwei Sicherheitsdiensten seit der letzten Versammlung gerufen, wie die Teilnehmer der Versammlung erfuhren. Davon waren es sechs Brandeinsätze, elf technische Hilfe Einsätze und dreimal wurde die Feuerwehr zur Brandmeldeanlage gerufen.

Kameraden besuchen viele Weiterbildungen

In der Ausbildung wurde nach zwei Jahren Stillstand wieder viel unternommen. So konnten Lehrgänge wie Grundausbildung, Truppführer, Motorsägelehrgang, Ausbilder Truppmann-Truppführer und ein Gerätewartlehrgang von den Kameraden besucht werden. Hierfür bedankte sich Hubert Specker bei all den Teilnehmern für die Zeit, die sie dafür aufgebracht hatten. „Wir brauchen eine gut ausgebildete Feuerwehr, denn es kommen immer mehr Aufgaben auf uns zu, wenn man nur an die E-Mobilität, Vegetationsbrände, Unwetter oder gar ein Blackout kommt, keiner weiß, was uns erwartet“, sagte Hubert Specker.

Ehrungen für verdiente Kameraden

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Dieter Müller war auch bei der Versammlung zugegen und dankte der Feuerwehr für die gute Arbeit, die sie auch in den vergangenen beiden Jahren geleistet hat. Dieter Müller konnten darüber hinaus noch drei verdiente Kameraden ehren. So erhielt Christoph Geng für 15 Jahre aktiven Feuerwehrdienst das Ehrenzeichen vom Land in Bronze, sowie Helmut Flöß und Ferdinand Reichle das Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst. Für besondere Verdienste in der Feuerwehr wurden Heiner Prüsse und Ullrich Müller mit der Ehrenspange in Silber vom Kreisfeuerwehrverband Sigmaringen durch Werner Stroppel ausgezeichnet.

Bürgermeister Ralph Gerster sprach ein Grußwort bei der Versammlung. Er bedankte sich nachhaltig bei der Feuerwehr für deren ständige Bereitschaft.