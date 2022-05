Herdwangen-Schönach vor 20 Stunden Einbrecher dringen in ein Gebäude der Dorfgemeinschaft Lautenbach ein Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf bis zu 8000 Euro. Türen im Gebäude wurden mit brachialer Gewalt geöffnet.

In der Nacht auf Sonntag wurde in ein Gebäude der Dorfgemeinschaft Lautenbach in der Gemeinde Herdwangen-Schönach eingebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. | Bild: Scherrer, Aurelia