Für die Bürgermeisterwahl am 5. März gibt es einen zweiten Kandidaten – Dominik Mattes aus Überlingen hat sich entschlossen, für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren. „Politik ist meine persönliche Leidenschaft! Ich will gestalten und gemeinsam mehr erreichen. In Herdwangen-Schönach sehe ich eine gut aufgestellte Gemeinde mit viel Potenzial, einem aktiven Vereinsleben und Menschen, die einem offen und herzlich begegnen,“ kommentiert Mattes in einer Pressemitteilung seine Kandidatur. Auf Anfrage des SÜDKURIER bestätigt der 32-Jährige, dass er am Freitagnachmittag seine Bewerbungsunterlagen im Rathaus abgeben will.

Lehrauftrag in der Erzieherausbildung

Dominik Mattes hat Erzieher gelernt und ist derzeit Leiter einer Kindertagesstätte in Uhldingen-Mühlhofen mit 98 Kindern. Er leitet 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an und hat in vielen Projekten Führungsaufgaben übernommen. Dominik Mattes absolvierte von 2013 bis 2015 seinen Fachwirt für Organisation und Führung im Sozialwesen am Institut für soziale Berufe in Ravensburg. Sein nebenberufliches Studium (2017 bis 2021) an der Hochschule Koblenz in Kindheits- und Sozialwissenschaften, mit dem Schwerpunkt Management und Beratung, beendete er mit dem Masterabschluss. Seit 2023 hält er zudem einen Lehrauftrag in der Erzieherausbildung am Institut für soziale Berufe, Ravensburg.

Seit seiner Jugend ist der 32-Jährige politisch aktiv und engagiert

Er ist Vorsitzender des Stadtverbands der Junge Union Überlingen, stellvertretender Kreisvorsitzender der Junge Union Bodensee und Mitglied der CDU. Zudem bewarb sich Mattes als innerparteilicher Kandidat bei der Nominierung zur Landtagswahl 2021 und unterlag nur knapp mit zwei Stimmen.

Als Bürgermeister von Herdwangen-Schönach will sich Dominik Mattes unter anderem für den Ausbau des generationenübergreifenden Zusammenlebens, den Ausbau von Gewerbeflächen, eine einfachere digitale Verwaltung und die Ausweisung neuer Baugebiete einsetzen.

Zwei Kandidaten gibt es schon

Mit Mattes gibt es schon zwei Kandidaten, nachdem zuerst der 55-jährige Ulrich Werner aus Sulzbach an der Murr seine Ambitionen öffentlich gemacht hat. Ein weiterer Bewerber, der anonym geblieben war, hat seine Bewerbung in der Zwischenzeit wieder zurück gezogen. Aber, potenzielle Kandidaten haben noch einige Tage Zeit.