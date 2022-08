Wegen schwerer Brandstiftung ermittelt die Polizei, nachdem unbekannte Täter zwischen dem vergangenen Freitagmittag und dem gestrigen Dienstagmorgen an der Grundschule im Ramsbergweg versucht hatten, eine Plastikverblendung an einer Glasfront zu entzünden. Am seitlichen Eingang der Ramsberghalle, welche von zahlreichen Vereinen genutzt wird, stellten die Polizisten an der Glasfront zum Schulbereich insgesamt drei Stellen fest, an denen die Täter mit offenem Feuer versuchten, das Plastik zu entzünden, teilt die Polizei mit. Dieses verschmorte, entzündete sich aber nicht. Außerdem beschädigten die Unbekannten eine Fensterscheibe, vermutlich zerkratzen sie diese mit einem spitzen Gegenstand. Im Rahmen der Ermittlungen wurde den Polizeibeamten bekannt, dass es im Juni dieses Jahres bereits zu einem ähnlichen Vorfall gekommen war.

Im Juni wurde ein Vogelnest an der Schule angezündet

Mutmaßlich hatten die Unbekannten ein Vogelnest direkt unter dem Satteldach entzündet, ebenfalls am seitlichen Eingang der Halle. Durch den Brand des Vogelnestes wurde ein Trägerbalken beschädigt. Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Pfullendorf. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07 55 2/2 01 60 entgegengenommen.