Aftholderberg – Zum Ende des Sommers soll es im beschaulichen Aftholderberg mit nostalgischen Fahrzeugen noch richtig knattern, dröhnen und tuckern. Wie in den Jahren 2005, 2011 und 2015 kehren am Sonntag, 28. August, die Oldtimer zum Bergfest erneut auf den Apfelbaumberg zurück. Der Narrenverein hofft auf ein reges Besucherinteresse, sowie eine rege Teilnahme und regen Zuspruch der Oldtimer-Besitzer.

„Egal ob mit dem PKW, dem Traktor, Motorrad oder anderen Fahrzeugen betagten Alters, jeder Eigentümer eines Oldtimers kann und soll mitmachen“, unterstreicht der stellvertretende Vorsitzende, Markus Dittmer, vom Narrenverein Berggeister Aftholderberg. Die Anfahrt zum Festgelände beziehungsweise zum Ausstellungsplatz ist für die Fahrzeuge am Sonntag ab 10 Uhr möglich. Um 12 Uhr startet eine gemeinsame Rundfahrt mit kleinem Zwischenstopp am Rathaus Herdwangen. Dort begrüßt Bürgermeister Ralph Gerster die Fahrer und ihre „Schätzchen“, die nach einer kleinen Pause dann wieder Aftholderberg ansteuern.

Gegen 14 Uhr werden die Fahrzeuge wieder am Festplatz erwartet. Wie bei den vorangegangenen Oldie-Treffen wird jedes Fahrzeug mit einer Moderation vorgestellt. Die Gäste sollen ja schließlich etwas von den Schmuckstücken erfahren!

Markus Dittmer unterstreicht die Bedeutung des Treffens: „Wir hoffen auf rege Teilnahme. Nach den Jahren 2011 mit circa 150 Fahrzeugen und 2015 mit rund 300 Fahrzeugen wäre es klasse, wenn die Zahl von 200 Fahrzeugen wieder in etwa geknackt wird.“ Für das Oldtimer-Treffen sind im Vorfeld keine Anmeldungen notwendig. Aber die Veranstalter freuen sich darüber, denn es macht die Planung des großen Oldtimer-Treffens für sie wesentlich einfacher.

Am Samstag, 27. August spielen zum Festauftakt und Fassanstich ab 18 Uhr die „Alten Kameraden“ aus der Gemeinde Herdwangen auf dem Platz beim Gasthaus Frieden auf. Gegen 21.30 Uhr wird die Partynacht eingeläutet. Bei Disco-Musik und bei eingetretener Dunkelheit ist der Festplatz am Gasthaus Frieden einfach einzigartig. Die Besucher können mit Cocktails und kühlen Getränken in den Sonntag feiern.

Um 9.30 Uhr beginnt der Festtag am Sonntag, 28. August, mit der Wort-Gottes-Feier in der Scheune auf dem Festplatz. Begleiten wird diese die Stadtmusik Pfullendorf, die anschließend auch zum Frühschoppen aufspielt. Nach der Fahrzeugparade, gegen 16 Uhr, geht es dann weiter mit Stimmung, Tanz und guter Unterhaltung durch das „Sterntaler-Duo“, bei dem sich der Tanzboden üblicherweise schnell füllt!

Montag gibt es zum Feierabendhock die köstlichen Haxen vom Holzkohlegrill, für die die Berggeister weithin bekannt sind. Von 17 bis etwa 19.30 Uhr spielt Blaskapelle „Holzschlagblech“ auf. Zum krönenden Abschluss kann unter den Klängen der „Tanzkapelle Tamburin“ erneut ausgiebig getanzt werden.

Zwei Jahre mussten die fleißigen Mitglieder und Helfer der Berggeister ausharren, um wieder das traditionelle Bergfest veranstalten zu dürfen. Nach dieser Zwangspause laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren und der Narrenverein packt schon kräftig bei den Vorbereitungen an. Dittmer: „Wir freuen uns umso mehr, wieder ein Bergfest veranstalten zu dürfen. Die zwei vergangenen Jahre, die wir mit dem Haxenverkauf als Ersatzprogramm abgehalten haben, waren klasse, aber nichts geht über ein Bergfest in Aftholderberg.“

Berggeister

Der Verein Berggeister Aftholderberg zählt 167 Mitglieder, darunter 24 passive Mitglieder und 17 Ehrenmitglieder. Seit Jahresmitte leiten Patrick Blender und Matthias Widemann als Vorstands-Duo den Traditionsverein. Der Narrenverein gliedert sich in folgende Gruppierungen: den Narrenrat, die Apfelweible, die Berggeister und Schneller. Bei den Fastnachtsumzügen wird der Narrenverein vom Fanfarenzug Großstadelhofen begleitet.

Programm Bergfest 2022